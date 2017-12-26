وزير البيئة: إطلاق منظومة إدارة المخلفات الصلبة مطلع 2018

سيد بدر:قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إنه سيتم إطلاق المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة مطلع العام المقبل.وأضاف خلال مؤتمر مبادرة الساحل ساحر للبنك العربي الأفريقي الدولي، أن الدولة ستسقطب القطاع الخاص للعمل في هذه المبادرة، مؤكدا أن المنظومة الجديدة تتضمن كافة الدراسات الاقتصادية وال

سيد بدر:

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إنه سيتم إطلاق المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة مطلع العام المقبل.

وأضاف خلال مؤتمر مبادرة الساحل ساحر للبنك العربي الأفريقي الدولي، أن الدولة ستسقطب القطاع الخاص للعمل في هذه المبادرة، مؤكدا أن المنظومة الجديدة تتضمن كافة الدراسات الاقتصادية والمالية التي تحقق منها جدوى وعائد جيد للشركات المساهمة في المنظومة.

وتابع”وضعت الوزارة تصورا كاملا لأول شركة قابضة لإدارة المخلفات الصلبة كما تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء على تعريفة شراء الطاقة الكهربائية المولدة و كذلك الاتفاق على اسعار مشجعة للمنتجات المفرزة من عملية إدارة المخلفات”.

وأكد أن الوزارة جاهزة للإجابة على أسئلة كافة المستثمرين الراغبين في المشاركة بالمنظومة، مشيرا إلى أن العائد للموقع تحقيقه من المنظومة يبلغ نحو 18%.

ولفت إلى أن الوزارة انتهت من المسودة الثانية لقانون لتحكم في المخلفات الصلبة وسيتم عرضه على مجلس الوزراء لدراسته قبل إحالته للبرلمان.