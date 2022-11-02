وزير البترول: 90 مليون جنيه فرق دعم نتحمله لأنبوبة البوتاجاز في اليوم الواحد

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ، إن استهلاكنا من البوتاجاز بلغ اليوم 800 ألف أسطوانة بوتاجاز في اليوم، وهذا الرقم كان أكثر من مليون أسطوانة.

وأشار الوزير إلى أن أسطوانة البوتاجاز كنا نستورد 50% من مكوناتها واليوم الـ800 ألف يتم بيع الأسطوانة بـ 75 جنيها وتتكلف أكثر من 190 جنيها، ومع تطورات سعر الصرف تتجاوز أيضا 220 جنيها، ونحن نأمن هذه الاحتياجات بالاستيراد ولن تزيد هذه الأسعار وتوافرها في كل المراكز وهذا الرقم يكلفنا دعم 90 مليون جنيه في اليوم الواحد مما يصل إلى 36 مليارا في السنة.

وقال “الملا” في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء إن قطاع البترول دوره الرئيسي تأمين احتياجات السوق والدولة والصناعة لكل احتياجاتها من المنتجات البترولية سواء اسكطوانة بوتاجاز أو بنزين أو سولار أو مازوت، وهذه هي المستهدفات ويوجد خطة جيدة ليست فقط لتأمين الإنتاج وتوفيره محليا، وإنما لزيادة التصنيع المحلي من المنتجات مثل البنزين والسولار.

وأوضح أننا كنا نستورد 40 و50% في منتجات مثل السولار في بعض الاوقات واليوم تتراوح نسبة الاستيراد بين 25% و30% بالكثير والبنزين نسبة استيراد 20%.