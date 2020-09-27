وزير البترول: 48 مليار جنيه استثمارات تطوير البنية الأساسية لنقل وتداول الوقود بمصر

وقال اليوم خلال كلمته التى ألقاها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وعدد من قيادات ومسئولى الدولة ، خلال افتتاح مشروع تكرير مسطرد، إنه تمت زيادة طاقات استيعاب الموانئ بنسبة 180% "15.5 مليون طن سنويا"

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن القطاع تبنى تنفيذ خطة طموح لتطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية فى مصر باستثمارات 48 مليار جنيه.

وقال اليوم خلال كلمته التى ألقاها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وعدد من قيادات ومسئولى الدولة ، خلال افتتاح مشروع تكرير مسطرد، إنه تمت زيادة طاقات استيعاب الموانئ بنسبة 180% “15.5 مليون طن سنويا” ، طاقات خطوط المنتجات بنسبة 50% “9 ملايين طن سنويا” ،طاقات التخزين 32% “350 ألف طن ” ، أسطول النقل 30%”400 سيارة صهريجية” وكذلك زيادة منافذ التوزيع ومحطات التموين بنسبة 26% “750 محطة”.

وأكد الملا أن القطاع حرص على الاستعانة بكبرى مكاتب الاستشارية العالمية لتنفيذ استراتيجية تطوير قطاع التكرير ، كما تمت تهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب لذلك، فضلا عن تطبيق أحدث التقنيات فى مجال التحول الرقمى .

وقال وزير البترول إن مشروع الشركة المصرية للتكرير،باستثمارات 4.3 مليار دولار توازى 70 مليار جنيه ،الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم ، يعد من أكبر المشروعات التى تم تنفيذها لرفع قدرات قطاع التكرير المصرى وتلبية الاحتياجات المحلية من المشتقات البترولية ، وتحقيق وفورات مرتفعة فى فاتورة استيراد مصر منها.

ولفت إلى أن المشروع سيوفر 4.7 مليون طن إنتاج سنوى من المشتقات البترولية ، وسيساهم فى زيادة إنتاج السولار بنسبة 30% والبنزين 15-20% ، وسيخفض استيرادهم من الخارج بنفس النسبة تقريبا ، كما أنه سيحقق وفورات فى المجمل على صعيد الاستيراد تقدر بحوالى 6.4 مليار جنيه سنويا.

واشار الملا الى أن منطقة مسطرد تستحوذ على 22% من طاقات التكرير فى مصر ، ويتواجد بها 2 من أكبر معامل التكرير هما: القاهرة ومسطرد للتكرير، بالإضافة إلى 5 شركات توزيع وتسويق رئيسية.