وزير البترول: 2.9% تراجعا باستهلاك البوتاجاز نتيجة زيادة معدلات توصيل الغاز

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية مما انعكس على انخفاض متوسط الاستهلاك السنوى العام للبوتاجاز رغم الزيادة السكانية، حيث تم خفض كميات الاستهلاك المحلي من البوتاجاز، خلال العام المالي الماضى، بحوالي 2.9% عن العام المالى السابق له.

جاء ذلك خلال ترؤس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، باكورة اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام، لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالى 2022/ 2023، والتى ضمّت شركات أسيوط والقاهرة والنصر للبترول وبتروجاس، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وأكد الملا أهمية ما نفّذه برنامج تحديث وتطوير قطاع البترول منذ انطلاقه عام 2016 من مشروعات زادت من كفاءة المناطق الجغرافية البترولية، وقدرتها على تلبية الجانب الأكبر من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية لخدمة أهالينا فى جميع المحافظات.

وأضاف أن التحديات الحالية أظهرت مدى نجاح الرؤية الاستباقية اقتصاديًّا في الإسراع بتنفيذ مشروعات تطوير وزيادة الطاقات التكريرية القائمة وإضافة طاقات جديدة فى كل مصافى التكرير،

وكذلك التحول الرقمي في إدارة المصافي، من خلال برنامج إدارة متكامل يربطها بالهيئة، مما يعظم اقتصادات الزيت الخام والمنتجات البترولية، سواء المنتَج محليًّا أو ما يتم استيراده، وذلك بالإضافة إلى برنامج ERP لإدارة أصول قطاع البترول الجاري العمل على الإسراع بالانتهاء منه.

وأكد الملا أن ما شهدته كيانات القطاع العام البترولية من تطوير غير مسبوق ساهم في زيادة إنتاجها ورءوس أموالها وإقامتها مشروعات كبرى للإنتاج والتوافق البيئي وتأمين الأفراد والمنشآت،

وضبط منظومة العمل وجاهزيتها للتكامل مع المشروعات الجديدة التي يتم إضافتها، وهو ما تحقق فيما يخص مصفاة القاهرة لتكرير البترول لتكون جاهزة للتكامل مع مصفاة المصرية للتكرير أحدث إضافات منطقة مسطرد البترولية، وهو ما يتم العمل عليه فى تطوير مصفاة أسيوط لتكرير البترول للتكامل مع مشروع السولار الجديد بأنوبك.

وخلال جمعية اعتماد نتائج أعمال شركة أسيوط لتكرير البترول، أكد الملا أهمية التطور الذى شهدته المنطقة الجغرافية البترولية بأسيوط في إحداث نقلة نوعية بالمنطقة لتكون مواكبة لتحقيق مستهدفات رؤية الوزارة في الوفاء باحتياجات أهالينا ومشروعات التنمية والنمو فى صعيد مصر ضمن منظومة الدولة لتطويره،

لافتًا إلى أن مجمع إنتاج البنزين، الذى افتتحه الرئيس السيسي ومجمع أنوبك للسولار الجاري تنفيذه، يوضح ما تحظى به المنطقة من اهتمام،

كما أشار إلى التقدم الذى تحقق في تطبيق البرنامج الرقمي المتكامل لإدارة مصافى التكرير بمصفاة أسيوط، والدور المهم الذى تقوم به شركة أسيوط فى التنمية المجتمعية.