طاقة

وزير البترول : 13 مليون منزل يعمل بالغاز الطبيعى فى مختلف محافظات مصر

توصيل الغاز الطبيعي إلى 98 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"
نسمة بيومي 7:57 م, الخميس, 3 فبراير 22 7:57 م, الخميس, 3 فبراير 22

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أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 13 مليون وحدة سكنية على مستوى كافة محافظات مصر منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير 2022، مما أدى إلى تحقيق وفرا يقدر بحوالى 234 مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً .

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطة الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي فى المنازل وإحلاله كبديل للبوتاجاز لخفض الأعباء المالية التى تتحملها ميزانية الدولة في دعم اسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى تقديم خدمة حضارية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

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جاء ذلك خلال رئاسته للاجتماع الدورى لاستعراض أعمال ونسب التقدم فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومبادرة حياة كريمة والعمل على تذليل العقبات التى قد تعوق تحقيق معدلات التنفيذ المخططة وفقاً للبرامج الزمنية المحددة.

وأشار الملا أنه تم وضع خطة طموحة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية خلال العام الحالى 2021/2022 وجارى تنفيذها وفقاً للمخطط ، وذلك من خلال تضافر كافة جهود العاملين في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل .

لفت إلى إنه تم توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 34 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال العام الحالى ، بخلاف استكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق على مستوى الجمهورية.

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، وأضاف انه تم الانتهاء من تركيب حوالي 835 ألف عداد مسبق الدفع فى إطار خطة الدولة بالتوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة.

خلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لتوصيل الغاز الطبيعي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة” والبالغ عددها 1487 قرية .

وفي هذا الصدد وجه الملا بالتنسيق والتعاون الكامل مع جهات الدولة المعنية بتنفيذ تلك المبادرة ، خاصة وأن أعمال توصيل الغاز الطبيعي ترتبط بانتهاء تنفيذ شبكات الصرف الصحي الحكومي .

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مشيراً إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 98 قرية ، وجارى تنفيذ الشبكات الارضية لـ 100 قرية وتنفيذ أعمال المسح الميدانى والرفع المساحى لـ 142 قرية .

حضر الاجتماع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) والمهندس احمد محمود نائبه للتخطيط والمشروعات والمحاسب هشام نور رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير ورؤساء شركات قطاع البترول والقطاع الخاص العاملة فى المشروع القومى للغاز الطبيعي للمنازل.

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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