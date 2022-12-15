وزير البترول: 118 بئرا استكشافيا لزيادة الإنتاج لتعويض التناقص العالمي ضمن خطة بنحو 8 مليارات دولار

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك 118 بئرا استكشافيا لزيادة الإنتاج لتعويض التناقص العالمي، مشيرا إلى أن هناك خطة بنحو 8 مليارات دولار في عمليات البحث والاستكشاف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الخميس برئاسة حسام عوض الله للرد علي عدد من طلبات الإحاطة بشان الاستكشافات البترولية وكمية الإنتاج الفعلية.

وأشار إلى سعي الوزارة للتعجيل بالتنسيق مع الشركات العالمية لسرعة البحث والتنقيب، كاشفا أن هناك خطة نحو 8 مليارات دولار في عمليات البحث والاستكشاف.

وأضاف الوزير أن هناك 118 بئرا استكشافيا لزيادة الإنتاج لتعويض التناقص العالمي، مؤكدا أن الوزارة تواصل العمل على خطط البحث والاستكشاف والإنتاج في ظل التحديات العالمية.

وأكد وزير البترول ، أن هناك ضغطا من القوى العالمية من أجل “التحول الطاقي” من خلال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر بسبب التحديات العالمية و ارتفاع أسعار النفط.

ولفت الوزير، إلى أن هناك دولا بدأت في عمل حوافز كبيرة للاستثمار في الطاقة المتجددة للبعد عن الغاز والزيت

وقال الوزير: “العالم كله يتطلع إلى تمكين الشباب”، مشيرا إلى أن قطاع البترول قدوة في هذا الأمر، لافتا إلى أن القطاع به نحو 240 ألف موظف”.

وأضاف وزير البترول: “بعض الموظفين تم إعادة توزيعهم للاستفادة منهم، لأن جزء منهم كان تم تعيينه ولكن بدون عمل”.

وأكد وزير البترول، أن الاستعانة ببعض من يخرجون على المعاش رغم وجود كوادر شابة، يكون في تخصصات بعينها ويكون القطاع في حاجة إليها ولمدة محددة، لحين نقل خبراتهم إلى الشباب العاملين في القطاع.

وأوضح وزير البترول ، أن هناك خطط بالتنسيق مع الشركات العالمية لتأهيل وتدريب الشباب العاملين بعد اختيارهم عبر اختبارات، تمهيدا لتقلد مناصب قيادية.