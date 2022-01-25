وزير البترول: 1.5 مليار دولار استثمارات حزمة مشروعات جديدة لرفع كفاءة الطاقة

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه جارٍ تطوير وتنفيذ استراتيجية لكفاءة استخدام الطاقة كإحدى الركائز المهمة فى المساعدة على خفض الانبعاثات من خلال تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة الطاقة باستثمارات تبلغ حوالى 5. 1 مليار دولار، بما يسهم فى تحقيق ما قيمته 50 مليون دولار سنوياً وفراً فى الطاقة، نتيجة لتطبيق إجراءات كفاءة استخدامها.

واستعرض الوزير أمام الغرفة الأمريكية آليات تنفيذ جهود خفض الانبعاثات أن اصلاحات دعم الطاقة فى مصر سمحت بتوجيه مخصصات الدعم لمستحقيه فى اطار مبادرات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ، مضيفاً أنه جراء تلك الإصلاحات حدث انخفاض فى استهلاك المنتجات البترولية بنسبة 30% خلال السنوات الست الأخيرة بما أدى بالتالى إلى انخفاض الانبعاثات وقابل ذلك زيادة فى استهلاك الغاز الطبيعى كوقود نظيف بنسبة 35% من اجمالى استهلاك الوقود الأحفورى خلال تلك الفترة.

وأشار الملا إلى استمرار جهود زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى بديلاً عن بعض المنتجات البترولية باعتباره وقود اقتصادي متوفر ويتمتع بخصائص صديقة للبيئة وأحد الخيارات المهمة للتحول نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات.

وذكر أن أهم مؤشرات هذا التوجه تمثلت في زيادة استحواذ الغاز على حصة نسبتها نحو 65٪ من اجمالي الاستهلاك للوقود حالياً مقارنة بنسبة 48% قبل 6 سنوات، لافتاً إلى تزايد الاعتماد على الغاز الطبيعى فى الصناعات التحويلية التى تحقق قيمة مضافة.

وفي هذا الإطار شدد الملا علي أهمية الغاز الطبيعى كوقود انتقالى في مرحلة التحول نحو التوسع في استخدام الطاقات الخضراء والوصول إلى صفر انبعاثات وهو ما تتبناه مصر في استراتيجيتها الحالية من خلال التوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعى.