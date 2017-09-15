وزير البترول يوجه بتكثيف الجهود لزيادة معدلات إنتاج الحقول

المال - خاصشدد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على ضرورة تكثيف الجهود ومواصلة الدراسات الفنية لزيادة معدلات الإنتاج بإستغلال كافة الإمكانيات والاستمرار في تحسين ورفع كفاءة الحقول المنتجة ومراجعة موقف الإنتاج من الحقول القائمة والقديمة والوقوف على الفرص المتاحة من الإمكانيات الاست

المال – خاص

شدد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على ضرورة تكثيف الجهود ومواصلة الدراسات الفنية لزيادة معدلات الإنتاج بإستغلال كافة الإمكانيات والاستمرار في تحسين ورفع كفاءة الحقول المنتجة ومراجعة موقف الإنتاج من الحقول القائمة والقديمة والوقوف على الفرص المتاحة من الإمكانيات الاستكشافية بمواقع عمل الشركة العامة للبترول وتعظيم الاستفادة منها.

وأشار إلى أن الشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة تعد نموذجاً إيجابياً في العمل البترولى من خلال ماتقدمه من تطور مستمر في الأداء ونتائج فعلية لتعظيم إنتاجها من الثروة البترولية في مناطق عملها بخليج السويس والصحراء الشرقية والغربية وسيناء.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للجمعية العامة للشركة العامة للبترول لإعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2016/2017، بحضور المهندس محمد طاهر والمهندس محمد مؤنس وكيلا أول وزارة البترول، والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس )، والمهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، وعادل رجب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ومحمود حنفى وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وعرض رئيس الشركة أهم نتائج أعمالها خلال العام، موضحاً أن معدلات إنتاجها من الثروة البترولية من حقولها ونصيبها من إنتاج الشركات المشاركة ارتفعت إلى 4ر86 ألف برميل زيت مكافىء يومياً بزيادة 5% على العام السابق بالرغم من تحديات التناقص الطبيعى في معدلات الإنتاج، لافتاً إلى ارتفاع إجمالى إنتاجها مجدداُ مع بداية العام المالى الجديد 2017/2018 إلى 7ر91 ألف برميل زيت مكافىء يومياً، مشيراً إلى أن ماتحقق من اكتشافات جديدة وعمليات ناجحة لتنمية الحقول المنتجة كان له أكبر الآثر في رفع معدلات انتاج الشركة.

وأضاف أنه تم تحقيق 4 اكتشافات بترولية جديدة في مناطق عمل العامة للبترول بخليج السويس والصحراء الشرقية والغربية بإجمالى معدلات إنتاج يومى حوالى 4700 برميل زيت خام و 8ر10 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وساهمت في إضافة مخزون واحتياطيات تقدر بنحو 7ر173 مليون برميل زيت خام و 4ر102 مليار قدم مكعب غاز حيث جاء في مقدمتها الكشف الذى تحقق في امتداد حقل شمال شرق سنان بالصحراء الغربية وتم وضعه على الإنتاج بمعدلات أولية 2500 برميل زيت خام يومياً و800 الف قدم مكعب غاز يومياً، والذى لعب دوراً رئيسياً في زيادة انتاج الزيت الخام من حقول العامة للبترول بالصحراء الغربية حيث سجل في أغسطس 2017 أعلى معدل إنتاج للمنطقة والبالغ 13 ألف برميل زيت خام يومياً، كما حققت الشركة الكشف جنوب شرق الحمد بخليج السويس والجارى تنميته حالياً والكشف GG-83/3 بحقل شمال عامر البحرى بخليج السويس، بالإضافة إلى كشف الغاز الطبيعى الذى تحقق شمال غرب حقل رأس البحار بالصحراء الشرقية.

وأشار إلى أن ماتحقق من نجاحات وتعاون بناء لزيادة الإنتاج بين الشركة العامة والشركات العالمية التي تقدم الخدمات الاستكشافية والإنتاجية في حقول العامة للبترول في الصحراء الشرقية وسيناء دفع الشركة إلى طرح مزايدة عالمية، مؤخراً، بهدف إبرام اتفاقية خدمات استكشافية وإنتاجية جديدة في بعض مناطق امتيازها بالصحراء الشرقية، والتي تشمل كل من منطقتى وادى دارا وقطاع G في غرب غارب البرية بهدف استغلال وتنمية إمكانيات هذه المناطق بالصورة المثلى ، مشيراً إلى قيام الشركة بتطوير البنية الأساسية والتوسع والتحديث لتسهيلات الإنتاج لتعظيم الإستفادة منها ورفع كفاءتها.