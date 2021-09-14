وزير البترول يوجه بتكثيف البحث والاستكشاف في حقل «بدر-1» بالصحراء الغربية

1.5. مليون برميل إجمالى إنتاج الحقل العام المالى الماضى

استعرضت الجمعية العامة لشركة بدر للبترول، نتائج اعمال حقل بترول “بدر -1” بالصحراء الغربية، الذى تشرف ويبكو علي تشغيله.

ووجه طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بالاستمرار في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وحفر آبار استكشافية جديدة، بهدف زيادة معدلات الإنتاج البترولى، بما يعزز من مساهمة الشركة وتنافسيتها كشركة مصرية بالكامل تعمل في أنشطة البحث عن البترول والغاز.

وشدد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية في موقع الإنتاج للحفاظ على سلامة العاملين.

ويبلغ إجمالى إنتاج حقل “بدر -1” خلال 2020/2021 مليون ونصف المليون برميل.

وتم حفر 6 آبار جديدة ساهمت في زيادة احتياطيات الحقل إلي نحو 17.25 مليون برميل.

وتم الانتهاء من مشروعات لزيادة قدرات التسهيلات الإنتاجية، وسعات التخزين بالموقع، التي تخدم عددًا من شركات الإنتاج الأخري بالصحراء الغربية فى إطار التكامل والاستغلال الأمثل للبنية الأساسية بالمنطقة.