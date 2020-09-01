وزير البترول يوجه باستحداث آليات متطورة لتحسين أداء الشركات

خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة قارون للبترول للعام المالى الماضى

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديوكونفرانس اجتماع الجمعية العامة لشركة قارون للبترول لإعتماد نتائج أعمالها عن العام المالى 2019/2020.

وأكد الملا أهمية الالتزام بخطط وبرامج العمل وتحسين الأداء من خلال التنسيق المستمر مع الشركاء الأجانب واستحداث آليات متطورة لتحسين مؤشرات الأداء

وشدد على أهمية التطوير والتحديث المستمر لنواحى العمل المختلفة بالشركات البترولية في ظل التحديات التي تواجهها صناعة البترول عالمياً خلال الفترة الأخيرة .

وقال إن تلك التحديات ضاعفت من أهمية تنفيذ هذا التوجه بالشركات البترولية لدعم قدرتها على تخطى هذه التحديات ورفع كفاءتها في تنفيذ الخطط والبرامج .

فضلاً عن الاستمرار في الالتزام الصارم بمنظومة السلامة والصحة المهنية والإستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

كما وجه الملا بالاستمرار في تكثيف الجهود لتحسين إنتاجية الزيت الخام من الآبار بحقول انتاج قارون فى الصحراء الغربية من خلال استخدام احدث الوسائل التكنولوجية .

وأكد أهمية الانتظام في تنفيذ برامج الصيانة ورفع الكفاءة للبنية التحتية بالحقول ضماناً للحفاظ على معدلات الإنتاج .

ووجه بالمراجعة المستمرة لبرامج ترشيد وكفاءة الانفاق لتقديم خطط وأساليب جديدة فى هذا الصدد تساعد على تحقيق الهدف بالصورة المثلى.

حقول بترول قارون تحقق اقصى إنتاجية بمعدل 30 الف برميل يومياً

ومن جانبه أكد المهندس أشرف عبدالجواد رئيس شركة قارون للبترول تنفيذ برنامج عمل لتحسين إنتاجية الآبار المتقادمة وتشغيلها طبقاً لأعلى المعايير.

ولفت إلى تنفيذ برنامج حفر ابار استكشافية وتنموية جديدة وصيانة وإصلاح الآبار بما ساهم في تحقيق اقصى إنتاجية ليصل معدل الإنتاج من حقول قارون الى 30 الف برميل يومياً خلال العام المالى 2019/2020 .

وشهد العام ضخ استثمارات قيمتها 190 مليون دولار ، موضحاً انه تم حفر 13 بئرا استكشافيا وتنمويا جديدا و120 عملية اصلاح للآبار .

وأضاف أن برنامج ترشيد النفقات حقق نتائج إيجابية من خلال مساهمته في تحقيق وفر قدره 11 مليون دولار من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتوظيفها بشكل متميز .

كما أشار الى مشاركة الشركة في إطار التنمية المجتمعية فى تعقيم عدد من القرى بمحافظة بني سويف.

وساهمت فى توفير المستلزمات الطبية ضمن التدابير والإجراءات الوقائية لمساعدة ودعم أهالى المناطق المحيطة بحقول الإنتاج في مواجهة جائحة كورونا .

حضر أعمال الجمعية الجيولوجى اشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للإنتاج والاستكشاف والسلامة والأمن الصناعى والرقابة علي الشركات الأجنبية والمشتركة، والمهندس ديفيد تشى نائب الرئيس الإقليمى والمدير العام لشركة أباتشى الأمريكية بمصر.