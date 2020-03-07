وزير البترول يناقش مع 3 شركات عالمية فرص زيادة استثماراتها فى مصر

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول مع النائب الأول لرئيس شركة نوبل إنرجى الأمريكية ، حيث تم خلال اللقاء استعراض خطط الشركة لزيادة استثماراتها فى مصر والعمل بمناطق جديدة للبحث والاستكشاف .



كما التقى وزير البترول مع الرئيس الإقليمى لشركة بكتل الأمريكية لبحث نشاط الشركة فى مصر وخططها المستقبلية للتوسع فى تنفيذ عدد من المشروعات ، وتم بحث رغبة الشركة فى الانضمام إلى اللجنة الاستشارية للغاز التابعة لمنتدى غاز شرق المتوسط .

كما التقى الملا مع نائب رئيس شركة هنى ويل وتم بحث رغبة الشركة فى توسيع أنشطتها فى مصر .

وتم استعراض رغبة الشركة فى المساهمة فى تنمية الكوادر البشرية من خلال برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة فى إطار مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول .

وعقد المهندس طارق الملا اجتماعا ثنائيا مع دان برويليت وزير الطاقة الأمريكى .

وخلال اللقاء تم بحث العلاقات بين البلدين فى مجال البترول والغاز على المستوى الاستراتيجى بين الحكومتين .

وكذلك استثمارات الشركات الأمريكية فى مصر فى مختلف مجالات البترول والغاز .

وتم استعراض آخر مستجدات منتدى غاز شرق المتوسط ودورها المحورى فى استغلال ثروات الغاز شرق المتوسط بالتعاون مع الشركات العالمية.

وتم الاتفاق على استكمال جلسات الحوار الاستراتيجى فى مجال الطاقة بين الجانبين والتى بدأت فى القاهرة خلال شهر سبتمبر الماضى ، بما يدعم زيادة التعاون بين البلدين فى مجال البترول والغاز .