وزير البترول يناقش مع السفير البريطاني جذب الاستثمارات الإنجليزية بالقطاع

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلى لبحث أنشطة الشركات البريطانية العاملة فى مجال البترول والغاز فى مصر وجهود منتدى غاز شرق المتوسط لتعزيز التعاون بالمنطقة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات البريطانية الراغبة فى الاستثمار فى مجال البترول والغاز فى مصر.

طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

وأكد الملا خلال اللقاء على أهمية استمرار التعاون والتكامل القائم بين كل أطراف الصناعة سواء الدول أو الشركات العاملة فى المنطقة تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط بهدف تحقيق المزيد من الاكتشافات الغازية خلال فترة التحول الطاقى.

وأشار إلى أن الشركات الكبرى التى تعمل فى المنطقة لديها فرص لتحقيق نجاحات كبيرة فى ظل هذا التعاون واستغلال الإمكانات المتاحة لدى كل الأطراف لدعم تحقيق الاكتشافات وتنميتها وأن أكبر عامل جاذب للاستثمارات هو الجدوى الاقتصادية والتى تعد المحرك الرئيسى لاتخاذ أى قرار بتنفيذ المشروعات، لافتا إلى أن مشروعات إسالة الغاز تمثل أحد الحلول الجيدة لتجارة الغاز المسال بشكل آمن واستغلال الوقت المتبقى فى مرحلة التحول الطاقى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات الغازية.

وأضاف الملا أن قطاع البترول ينفذ حاليا برنامج حفر موسع بالتعاون مع شركائه الأجانب بهدف تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج ، مؤكداً أن مصر تتمتع بجميع الإمكانيات والعوامل لتحقيق النجاحات فى مجال البترول والغاز وأن تحقيق أى نجاح فى إحدى دول المنطقة يمتد لباقى دول المنطقة بالكامل.

وأشار الملا إلى أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل منصة مهمة لتبادل المعلومات والحوار البناء بين أطراف الصناعة والمعنيين بالأمر وزيادة الأعمال والأنشطة المشتركة ودعم التعاون والتكامل الإقليمى والدولى ، لافتا إلى أن الغاز الطبيعى يعد أهم وقود خلال مرحلة التحول الطاقى وجهود خفض الانبعاثات والتوجه نحو استخدام الطاقات النظيفة.

كما تم خلال اللقاء استعراض أنشطة التعدين فى مصر فى ضوء قانون التعدين الجديد ولائحته التنفيذية مرورا بتطوير النظام المالى ونظام التراخيص بما يسهم فى تعزيز فرص الاستثمار وجذب المزيد من الشركات العالمية.

من جانبه، أكد السفير البريطانى على متانة العلاقات بين البلدين والتى نتج عنها تحقيق العديد من النجاحات المشتركة فى الكثير من المجالات وخاصة مجال البترول والغاز ، مشيرا إلى أن هناك بعض الشركات البريطانية العاملة فى مجال البترول والغاز التى ترغب فى استعراض ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر.