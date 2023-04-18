وزير البترول يناقش مع أمين منظمة الأوابك ترتيبات مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، المهندس جمال عيسى اللوغانى الأمين العام الجديد لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (الأوابك) ، وتم خلال اللقاء استعراض الترتيبات الخاصة بالإعداد لمؤتمر الطاقة العربى الثانى عشر المقرر عقده بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة 11-12 ديسمبر 2023 .

واستعرض اللوغانى الإطار العام لتطوير آليات عمل المنظمة فى ضوء المتغيرات المتلاحقة التى تشهدها صناعة البترول العالمية وتأثير ذلك على الصناعة البترولية بالدول الأعضاء فى المنظمة .

وأكد الملا على دعم مصر لجهود تطوير آليات عمل المنظمة وتعزيز أطر التعاون بين الدول الأعضاء فى المنظمة التى تأسست عام 1968 وأهدافها المتمثلة فى دعم تعاون الأعضاء فى مختلف أوجه النشاط الاقتصادى فى صناعة البترول وتحقيق أوثق العلاقات فيما بينهم فى هذا المجال وتقرير الوسائل والسبل للمحافظة على مصالح أعضائها المشروعة فى هذه الصناعة، منفردين ومجتمعين، وتوفير الظروف الملائمة لرأس المال والخبرة المستثمرين فى صناعة البترول فى الدول الأعضاء.

وتضم المنظمة فى عضويتها 10 دول عربية، وهى الإمارات العربية المتحدة والبحرين والجزائر والسعودية وسوريا والعراق وقطر والكويت وليبيا ومصر.