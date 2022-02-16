وزير البترول يلتقي 5 شركات عالمية لبحث زيادة الإستثمارات خلال معرض «ايجبس»

التقي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى الخامس للبترول ( ايجبس ٢٠٢٢) عدد ا من مسئولي الشركات العالمية العاملة في مصر ضمت اكسون موبيل وشيفرون وبكتل الأمريكية و شل الهولندية و انرجين اليونانية.

جانب من اللقاءات

واستعرض الملا خلال اللقاءات على هامش معرض ايجبس انشطة الشركات وخططها في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وكذلك تقديم الخدمات ، و الاستثمارات التي يتم ضخها في خطة زيادة الانتاج والاحتياطيات من الثروة البترولية.

وأوضح ان الفترة الحالية تمثل فرصة كبيرة للشركات لتكثيف انشطتها في ظل مستويات الاسعار المرتفعة التي تشهدها الاسواق حاليا والمتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة.

واشار وزير البترول الي ان الشراكات الاستراتيجية والحوار والتنسيق والتعاون المشترك مع الشركاء الاجانب تعد حجر الزاوية في خطط زيادة معدلات الإنتاج.

واشاد الملا بالدعم القوي الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لقطاع البترول و لقاءاته المستمرة مع مسئولي الشركات العالمية التي تتزايد أعمالها في مصر مما مهد الطريق لدخول شركات جديدة تعمل حاليا في مصر لأول مرة على الاستفادة من الاحتمالات البترولية والغازية التي تزخر بها مصر.

واضاف الملا ان تنوع الشركات يثري الصناعة بخبرات مختلفة ويساعد في توطين التكنولوجيات الحديثة في مجال البحث والاستكشاف والانتاج .