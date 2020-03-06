وزير البترول يلتقي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي لتعميق الشراكة

اجتمع الوزير مع رئيس شركة رانسون الأمريكية لبحث رغبتها الأستثمار في مصر

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع السيناتور تيد كروز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الجهود المصرية لتعميق الشراكة بين دول شرق المتوسط في مجال الغاز الطبيعي، لاسيما في ضوء الدور المحوري لمصر كمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز في المنطقة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير الحالية لواشنطن عاصمة الولايات المتحدة والتي يلتقي فيها بعدد من المسئولين الأمريكيين والشركات الأمريكية.

وتستهدف الزيارة بحث تعميق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة في ضوء الشراكة الاستراتيجية الحالية بين البلدين في هذا المجال .

كما تهدف إلى إطلاق أول حوار استراتيجي للطاقة بين مصر والولايات المتحدة العام الماضي.

شراكات اقتصادية وتجارية بين دول منتدى شرق المتوسط

واستعرض الملا خلال اللقاء الجهود والمبادرات المصرية خلال العام الماضي بالتعاون مع دول المنطقة لإقامة منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية .

وأشار إلى أن المنتدى هدفه إقامة شراكات اقتصادية وتجارية ببن الدول لاستثمار ثرواتها الغازية المكتشفة والبنى التحتية بشكل اقتصادي لصالح الشعوب .

وأضاف أن المنتدى يهدف إلى استثمار اكتشافات الغاز في شرق المتوسط في إرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة حيث أصبحت أحد العوامل الأساسية في ذلك.

الملا يستعرض إجراءات إصلاحات مناخ الاستثمار

كما استعرض الملا النموذج المصري الناجح في الإصلاح الاقتصادى وإجراء إصلاحات هيكلية لتجاوز التحديات و لتهيئة مناخ الاستثمار .

وأشار إلى نموذج تطوير وتحديث صناعة البترول والغاز في مصر والذي تضمن إجراءات مهمة خلال السنوات الأربع الماضية أتت بثمارها وحققت نتائج إيجابية غيرمسبوقة .

وعلي جانب آخر اجتمع الملا مع تشاد رانسون رئيس شركة رانسون الأمريكية للتفتيش الهندسي وتصنيع المعدات البترولية . وزير البترول ورئيس شركة رانسون الأمريكية

وتمثلت أبرزها في دخول مصر مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة مجددا كدولة مصدرة له فضلا عن إنجاز العديد من المشروعات والأنشطة الجديدة التي تمثل نقلة نوعية لمصر في هذا المجال.

رانسون الأمريكية تعرض العمل بمجال تصنيع المعدات في مصر

وتم خلال اللقاء بحث رغبة الشركة فى العمل فى مصر والشراكة مع شركات قطاع البترول المصرى لتصنيع المعدات فى مصر خاصة فى ضوء قصص النجاح التى حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية.

وأبدى الملا ترحيبه بالتعاون مع الشركة استنادا إلى إمكانياتها المتميزة خاصة في ظل التوجه الحالي لتعظيم المكون المحلي في المشروعات البترولية وتوطين صناعة المعدات والمهمات اللازمة لها بالاستعانة بخبرات عالمية متخصصة.