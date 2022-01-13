طاقة

وزير البترول يلتقي شباب القطاع المشاركين في منتدى شرم الشيخ

وشباب البرنامج الرئاسى للتنفيذين المتخرجين من الأكاديمية الوطنية للشباب
نسمة بيومي 10:27 م, الخميس, 13 يناير 22 10:27 م, الخميس, 13 يناير 22

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التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع شباب قطاع البترول المشاركين فى النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وكذلك شباب البرنامج الرئاسى للتنفيذين المتخرجين من الأكاديمية الوطنية للشباب والذين حظوا بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم على هامش المنتدى.

وأشاد الوزير بمشاركة الشباب فى المنتدى الذى شهدته فاعلياته زخما كبيرا وتنوعا ثريا، مؤكدا أن التدريب والتطوير وصقل الخبرات التى يكتسبها الشباب من المشاركة فى المنتدى وكذلك حرصهم على التعلم والتواجد الفاعل ينعكس إيجاباً بمساهمة قوية فى مسيرة العمل الوطنية لتطوير مصر، التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتؤتى ثمارها اقتصادياً واجتماعيا.

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وشدد الوزير على أهمية استغلال شباب قطاع البترول والثروة المعدنية لمثل تلك الفرص المتميزة فى صقل خبراتهم ليكونوا بحق رجال الجمهورية الجديدة وداعمين فعليين لجهود الدولة فى البناء والتنمية وجهود قطاع البترول المصرى فى مشروعه المستمر التحديث والتطوير والذى أفرز ولا يزال كوادرا متميزة.

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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