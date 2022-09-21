وزير البترول يلتقى وفد لجنة الطاقة بالغرفة الأمريكية

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع وفد لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الامريكية بالقاهرة لتنسيق الجهود بشأن الإعداد لمشاركة قطاع البترول والغاز في يوم خفض الانبعاثات الكربونية الذي سيتم تنظيمه في قمة المناخ العالمية Cop27 التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.

شارك في الاجتماع رئيسة الغرفة التجارية الامريكية بالقاهرة السيدة سيلفيا ميناسا ورؤساء وممثلي الشركات الامريكية العاملة في مصر وضمت بكتل وهني ويل وشلمبرجير وبيكرهيوز واباتشي و شيفرون واكسون موبيل ، وشركة طاقة عربية، و وكيلا وزارة البترول للمشروعات والمكتب الفني ونائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للطاقة الخضراء.

واكد المهندس طارق الملا ان مصر اول دولة تعمل علي اتاحة الفرصة لصناعة البترول والغاز و شركاتها العالمية في مؤتمر قمة المناخ لعرض خططها الفعلية للتحسين البيئي وخفض الانبعاثات من انشطة هذه الصناعة بإستخدام احدث التكنولوجيات .

واضاف بأن المؤتمر فرصة كبيرة للتأكيد علي ان هناك جهودا فعلية يتم بذلها علي ارض الواقع من شركات البترول والغاز لمواكبة التوجهات العالمية لتحقيق الاستدامة البيئية و خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ علي البيئة ، وان صناعة البترول والغاز تستثمر في تطبيق التكنولوجيات الحديثة التي تحقق هذا الهدف و تعكس التزامها بالمسئولية البيئية بما يعد رسالة مهمة علي مساعيها الصادقة في هذا الشأن

.واوضح ان الشركات العالمية العاملة في مصر تعمل بالتعاون مع قطاع البترول علي العديد من المبادرات والمشروعات الهادفة لخفض الانبعاثات و تحقيق الحياد الكربوني، وان المشاركة في مؤتمر قمة المناخ نافذة لعرض هذه المبادرات امام العالم

.ولفت الوزير الي اهمية المشاركة المصرية في مبادرة التعهد العالمي للميثان لتقليل انبعاثات غاز الميثان والتي اعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي انضمام مصر اليها في شهر يونيه الماضي.

وأشار الي انها ستكون ضمن الموضوعات المطروحة في يوم خفض الانبعاثات الكربونية خلال المؤتمر.وخلال الاجتماع تم استعراض تطورات التعاون بين قطاع البترول والشركات الامريكية في تنفيذ مبادرات ومشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بمواقع العمل.

واكد الملا اهمية التعاون والتنسيق الحالي للمساهمة في توفير التمويل والتكنولوجيات و تدريب الكوادر لتنفيذ هذه المشروعات.