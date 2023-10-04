وزير البترول يلتقى نظيريه الأردنى واللبنانى لزيادة دور الشركات المصرية فى دعم الشقيقتين

فى إطار فاعليات مشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى فاعليات النسخة من مؤتمر ومعرض أبوظبى للبترول ( أدبيك 2023) ، عقد الوزير مباحثات مع عدد من كبار المسئولين (الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية والدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبنانى).

وتناولت المباحثات عددا من موضوعات التعاون المشترك فى مجالات البترول والغاز والتعدين ، وفرص توسيع وزيادة أوجه هذا التعاون ومنها توسع الشركات البترولية المصرية العاملة فى الأردن فى تقديم خدماتها للسوق والصناعة الأردنية فى ظل تنامى العلاقات والأعمال والتعاون المتكامل بين الجانبين سواء فيما يخص مشروعات الغاز الطبيعى أو مشروعات التعدين وبناء وصقل قدرات الكوادر الأردنية .

وكذلك دعم الجانب اللبنانى فى بناء الخبرات والقدرات فى مجال صناعة البترول والغاز وتجهيزه لطرح مناطق جديدة للبحث واستكشاف البترول والغاز فى ظل الجهود اللبنانية للاستفادة من ثرواتها الطبيعية بعد نجاحها فى ترسيم الحدود.

وشملت المباحثات الاستثمارية البترولية المصرية المتنوعة بمعرض ومؤتمر أبوظبى الدولى للبترول لقاء وزير البترول المصرى برؤساء العديد من الكيانات العالمية ومنهم وسيدرك كريمرز نائب الرئيس التنفيذى لشركة شل للغاز الطبيعي المسال وسونج يو الرئيس التنفيذى لشركة كويت إنيرجى وجون أرديل نائب رئيس شركة أكسون موبيل العالمية للاستكشاف ، وزوبين بامجى مدير مبادرة الحد من انبعاثات غاز الشعلة والطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولى ولورينزو سيمونيلى الرئيس التنفيذى لشركة بيكر هيوز وجيف ميلر الرئيس التنفيذى لشركة هاليبرتون وأوليفيه لوبوش الرئيس التنفيذى لشركة “إس إل بى”.