وزير البترول يلتقى رئيس سنام والسفير الإيطالى لبحث فرص التعاون

نسمة بيومىبحث طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع ماركو ألفيرا، الرئيس التنفيذى لشركة سنام الإيطالية، والسفير الإيطالى بالقاهرة جيامباولو كانتينى، والوفد المرافق، فرص ومجالات التعاون خلال الفترة المقبلة، في ظل تنامي الأنشطة البترولية بمصر وتنفيذها برنامجًا متكاملًا لتحويل مصر إلى مرك

نسمة بيومى

بحث طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع ماركو ألفيرا، الرئيس التنفيذى لشركة سنام الإيطالية، والسفير الإيطالى بالقاهرة جيامباولو كانتينى، والوفد المرافق، فرص ومجالات التعاون خلال الفترة المقبلة، في ظل تنامي الأنشطة البترولية بمصر وتنفيذها برنامجًا متكاملًا لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول.





وأشار إلى أن شركة سنام المتخصصة فى مجال التنفيذ والإدارة المتكاملة للبنية التحتية للغاز الطبيعي فى إيطاليا والقارة الأوروبية، يمكن أن تلعب دورًا مهمًّا في المشاركة بهذا المشروع، في ظل ما تمتلكه من خبرات، ولا سيما أن مصر تتمتع بكل المقومات الأساسية من بنية تحتية وكوادر بشرية مدربة، بالإضافة إلى اكتشافات الغاز الطبيعى المهمة التي تحققت مؤخرًا بالبحر المتوسط ومصانع إسالة الغاز بدمياط وإدكو، فضلًا عن شبكة قومية للغازات تغطى معظم مناطق مصر المختلفة.

حضر الاجتماع من الجانب المصرى رؤساء هيئة البترول والقابضة للغازات والجهاز التنظيمى لسوق الغاز وجاسكو ونائب رئيس الشركة القابضة للغازات للعمليات.

وخلال الاجتماع استعرض رئيس شركة سنام الإيطالية مجالات عمل الشركة في مختلف دول العالم، والتي امتدت على مدار أكثر من 75 عامًا والإمكانيات المتاحة لتعظيم التعاون مع قطاع البترول المصرى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الخطوات والإجراءات الإصلاحية التي تمت مؤخرًا، سواء على المسارين الاقتصادى والتشريعى الذى توج بإصدار قانون جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ولائحته التنفيذية وجهازه التنظيمى من أجل الإدارة الرشيدة والعمل بكفاءة بسوق الغاز ومواجهة متطلبات المرحلة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القوية التي تمتلكها مصر، وهى ما يتوافق مع رؤية سنام التي اكتسبتها من خبراتها المتنوعة وارتباطها بشراكات استراتيجية مع العديد من الدول في أوروبا والعالم.

وأضاف أن هناك اهتمامًا خاصًّا بمنطقة شرق المتوسط التي شهدت تحقيق عدد من اكتشافات الغاز المهمة؛ وذلك للمساهمة في القيام بدور في تنفيذ البنية الأساسية لنقل الغاز إلى الأسواق والتسهيلات القائمة.