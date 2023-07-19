وزير البترول يلتقى رئيس أتون الكندية لبحث استثماراتها فى التنقيب عن الذهب بمصر

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تونو فاك الرئيس التنفيذي لشركة “أتون ريسورسز” الكندية للتعدين والمدير الإقليمي للشركة شريف بركات وذلك على هامش منتدى مصر للتعدين.

وأوضح الملا على أن شركة أتون ريسورسز من أكثر شركات التعدين خبرة التى تعمل فى مصر منذ حصولها على امتياز أبو مروات في عام 2007 للبحث والتنقيب عن المعادن.

قال إن هناك تعاونا مثمرا مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ، لافتاً إلى استعداد الوزارة إلى تقديم كافة أوجه الدعم لزيادة حجم أعمالها فى مصر وتحقيق نجاحات جديدة خلال الفترة القادمة.

من جانبه أكد رئيس شركة “أتون ريسورسز” أن هناك تطورا فى عمل الشركة منذ بدء عملها فى مصر بمنطقة امتياز ابو مروات وإنه يأمل فى المزيد من الاستثمارات في هذا المجال واستغلال إمكانيات الشركة وما تمتلكه من تكنولوجيا وتقنيات لتحقيق مزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة ، معربا عن سعادته للمشاركة فى منتدى مصر للتعدين والنجاح الذى حققه.