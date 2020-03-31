وزير البترول يكلف 3 جهات بإعداد خطة لتعظيم إنتاج الثروة البترولية في مصر

طالب وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا بإعداد خطة متكاملة بمشاركة مسئولى شركة ثروة للبترول، وهيئة البترول، وإيجاس، يتم عرضها ومناقشتها للخروج بتوصيات وخطط تنفيذية وتحديد الأولويات بهدف تعظيم الاحتياطى والإنتاج من الثروة البترولية خلال الفترة القادمة.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أهمية تعظيم دور الشركات المصرية المملوكة للدولة العاملة فى مجالات البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز، بهدف إضافة احتياطيات جديدة وزيادة معدلات الإنتاج.

وشدد على جدوى العمل على تنمية قدراتها الفنية والاهتمام بتدريب الكوادر البشرية ورفع كفاءتهم وإدارة الأنشطة المختلفة بآليات عمل جديدة أسوة بعمل الشركات العالمية العاملة فى هذه المجالات.

وزير البترول يؤكد أهمية تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات

ولفت الى أهمية تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات ووضع البرامج وخطط العمل التى من شأنها مواجهة التحديات التى تعوق صناعة البترول العالمية وانخفاض الأسعار العالمية للبترول.

وشدد على أهمية الالتزام بالمعايير القياسية للسلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة فى كافة الأنشطة البترولية .

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة ثروة للبترول لعام 2019.

وحضر الاجتماع المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.

ثروة للبترول : حفر 8 آبار استكشافية وتنموية و6800 برميل الإنتاج اليومى

من جانبه، استعرض المهندس عمرو الليثى رئيس الشركة نتائج أعمالها خلال عام 2019 بمناطق امتيازها (شرق أبو سنان وسيوة وحورس بالصحراء الغربية وامتداد عش الملاحة بالصحراء الشرقية).

حيث أشار إلى أنه تم حفر 8 آبار استكشافية وتنموية ، ما أدى إلى زيادة معدلات الإنتاج والتغلب على التناقص الطبيعى لإنتاجية الآبار، وبلغ متوسط الإنتاج بمناطق عمل الشركة خلال العام حوالى 6800 برميل زيت يومياً.

وأضاف أن الشركة قامت خلال عام 2019 بدراسة بعض الفرص الاستثمارية فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والدخول فى شراكات مع كبرى الشركات العالمية فى هذه المجالات.

تستهدف شراكات فى 6 امتيازات مع «اكسون موبيل» و«شيفرون» و«بى بى» و«شل»

حيث دخلت في شراكة بقطاع ستار البحرى بالبحر المتوسط مع شركة أكسون موبيل .

كما استعرض أهم ملامح عمل الشركة خلال 2020، حيث أشار إلى سعى الشركة للحصول على 6 مناطق امتياز، والدخول فى شراكات مع كبرى الشركات العالمية (توتال – اكسون موبيل – شيفرون – بى بى – شل).

وأضاف أنه من المخطط حفر 7 آبار استكشافية وتنموية.