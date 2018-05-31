وزير البترول يكلف علي حسنين برئاسة شركة إنربك

طاقة وزير البترول يكلف علي حسنين برئاسة شركة إنربكالمال- خاصأصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتكليف الكيميائى محمد على حسنين رئيسًا لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "إنربك". 5:45 م, الخميس, 31 مايو 18 5:45 م, الخميس, 31 مايو 18 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر المال- خاص أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتكليف الكيميائى محمد على حسنين رئيسًا لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات “إنربك”.شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر