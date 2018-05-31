طاقة

وزير البترول يكلف علي حسنين برئاسة شركة إنربك

المال- خاصأصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتكليف الكيميائى محمد على حسنين رئيسًا لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "إنربك".