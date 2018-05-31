طاقة

وزير البترول يكلف علي حسنين برئاسة شركة إنربك

المال- خاصأصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتكليف الكيميائى محمد على حسنين رئيسًا لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "إنربك".
5:45 م, الخميس, 31 مايو 18 5:45 م, الخميس, 31 مايو 18

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المال- خاص

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتكليف الكيميائى محمد على حسنين رئيسًا لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات “إنربك”.

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