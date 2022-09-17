وزير البترول يكشف تطورا جديدا في خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية

كشف وزير البترول ، طارق الملا، اليوم السبت، النقاب عن احتمالية إرجاء تنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية والتي كان من المقرر تحقيقها العام المقبل.

وعزا الملا في تصريحات أدلى بها لشبكة “سي إن بي سي” العربية، سبب التأجيل إلى الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأشار وزير البترول إلى أن وزارته تستهدف استثمارات بقيمة تتراوح ببن 7.5 مليار إلى 8 مليارات دولار العام المالي الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية لديها خطط بالفعل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية التي تستوردها من الخارج مثل البنزين والسولار العام المقبل.

يأتي هذا في إطار خطة طموحة تستهدف ترشيد استخدام النفط التقليدي عبر برنامج لتعويض السيارات القديمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي وتقديم حوافز للسيارات الكهربائية، حسب تصريحات سابقة لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي.

وتستورد مصر من الخارج كميات من البترول الخام والمنتجات البترولية لاستكمال احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة.

ونجحت مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتحولت من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة، مع زيادة الإنتاج من حقول الغاز الخاصة بها وخاصة حقل ظُهر.