وزير البترول يفتتح محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، محطتى الغاز الجديدتين كارجاس – وطنية فى حى الواحة بمدينة نصر، بحضور اللواء محمد أنور رئيس شركة وطنية ، ومحطة كارجاس التعاون، بالتجمع الخامس، التى تم تطويرها بالكامل.

وحضر افتتاحها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، وتأتى المحطتان ضمن خطة انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعي كوقود التى تنفذها الوزارة لزيادة أعداد المستفيدين من تلك الخدمة الحضارية والاقتصادية.

وأكد الملا أن المحطتين تأتيان دعماً لجهود التنمية والعمران بالمنطقتين وركيزتين جديدتين ضمن سلسلة محطات التموين بالغاز الطبيعي كوقود التى تمت مضاعفتها بواقع ثلاثة أضعاف ماكانت عليه بنهاية عام 2020، لتسهم فى زيادة أعداد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود متوافر محلياً واقتصادي من حيث التكلفة إلى جانب ما يتمتع به من أنه مكافئ لأعلى أنواع البنزين استهلاكاً من حيث رقم الأوكتان.

اشاد الملا بتعاون شركات تسويق المنتجات البترولية والغاز الطبيعي كوقود من القطاعين الحكومي والخاص وتضافر جهود الجميع فى تحقيق خطط استراتيجية انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعي كوقود على مستوى الطرق والمحاور المرورية على مستوى الجمهورية.

اوضح المهندس حسانين محمد رئيس شركة كارجاس أن المحطتين تم تجهيزهما بقدرات تموينية تمكنهما من خدمة حوالى 3000 سيارة يومياً، حيث تبلغ قدرة تموين محطة الواحة 1000 سيارة يومياً من خلال موزعى شحن و 4 نقاط تموين ، فيما تم تجهيز محطة التجمع بقدرة تموين تبلغ 2000 سيارة يومياً من خلال 4 موزعات شحن بثماني نقاط شحن لخدمة مرتادى المحطتين من قائدى السيارات.

وأجرى الوزير والحضور جولة تفقدية بالمحطتين.من جانبه أوضح المهندس أيمن نجيب رئيس شركة التعاون للبترول أن تطوير محطة التعاون بالتجمع الخامس تم ضمن استراتيجية الوزارة لتقديم خدمات متميزة وحلول متكاملة من خلال محطات تموين السيارات بالمنتجات البترولية والغاز الطبيعي لمرتادى المحطات.

، أشار إلى أن المحطة الآن بها إلى جانب منطقتى التموين بالمنتجات البترولية (السولار والبنزين) والغاز الطبيعي، براندات خدمية متنوعة وأماكن انتظار مناسبة وزادت سعتها التخزينية من المنتجات البترولية لتبلغ حوالى 200 طن ، كما أوضح أن الشركة تمتلك 1261 محطة تموين وخدمة موزعة على أنحاء الجمهورية، منها 155 محطة بإقليم القاهرة الكبرى تم الانتهاء من تطوير 41 محطة منها طبقاً للنموذج الجديد وجارى العمل على زيادتها إلى 60 محطة متطورة بنهاية العام الحالى، مؤكداً التزام الشركة الكامل بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية فى كافة أعمال التطوير والتشغيل.*وزير البترول والثروة المعدنية يعطى شارة البدء للخدمة الرقمية(DCS) لعملاء الغاز المنزلى*وخلال الجولة ، أعطى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية شارة البدء للمشروع التجريبى لخدمة العملاء الرقمية (Digital Customer Service ) التى قامت شركة تاون جاس بتصميمها وتنفيذها وهى تعد الأولى من نوعها التى يستطيع العميل من خلالها تقديم الطلبات الخاصة بجميع خدمات توصيل الغاز الطبيعى فى أى مكان ، ومن المقرر تشغيلها كمرحلة أولى فى محافظات القاهرة ، الجيزة ، الأسكندرية ، الإسماعيلية وبورسعيد.

وخلال استعراض الخدمات المقدمة للمحطة المتنقلة أوضح المهندس محمد فتحى رئيس شركة تاون جاس أنه يمكن حجز المواعيد الخاصة بالمعاينات والتعاقد وأيضًا سيتاح قريبًا سداد المقايسات وفاتورة الاستهلاك وشحن كارت العداد مسبق الدفع ، وأنه سيتم التشغيل التجريبى للخدمة الجديدة من اليوم على أن تقوم شركة تاون جاس بنشرها تدريجيًا ضمن مخطط يلبى رغبات العملاء .وتفقد الوزير مركز خدمة عملاء شركة تاون جاس المتنقل الذى من المخطط أن يقدم تلك الخدمات أيضًا فى أماكن التجمعات السكانية والنوادى الرياضية تيسيرًا على العملاء

.حضر الافتتاح والجولة التفقدية الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لللهيئة المصرية العامة للبترول ونائبيه للتجارة الداخلية المحاسب خالد عثمان، والنقل والتوزيع المهندس محمد ماجد، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أحمد محمود ومساعد النائب لمشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود المهندس سيد حسين ، والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير ، والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر.