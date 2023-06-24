وزير البترول يفتتح محطة متكاملة لتموين السيارات بالغاز والبنزين والكهرباء بوسط البلد

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المحطة المتكاملة (مصر للبترول – غازتك ) لتقديم خدمات تموين السيارات بالوقود السائل والغاز الطبيعي والشحن الكهربائي للسيارات في شارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة، وذلك بعد تطويرها بالكامل وإضافة خدمة التموين بالغاز الطبيعي لخدماتها.

وأوضح المهندس طارق الملا بعد الافتتاح أن التوسع في إنشاء محطات تموين بالغاز الطبيعي احد الحلول المهمة ضمن استراتيجية الوزارة لزيادة وتشجيع استخدام هذا النوع من الوقود الاقتصادي والموفر للمواطن، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة تعمل على توفيره في مختلف الطرق والمحاور للتيسير على مستخدمي السيارات، وأنها نجحت في تحقيق توسع وانتشار غير مسبوق لمحطات تموين السيارات بالغاز في مختلف المحافظات والمدن خلال السنوات الثلاث الأخيرة تزامنا مع انطلاق المبادرة الرئاسية لدعم استخدان الغاز كوقود.

وأضاف الملا أن المحطات المتكاملة للوقود أحد الحلول التي تتبناها استراتيجية الوزارة حيث توفر خدمات الوقود المتنوعة بجميع أنواعها سواء الغاز الطبيعي أو البنزين عالي الأوكتين أو الشحن الكهربائي للتيسير على مستخدمي السيارات وإتاحة مختلف البدائل الاقتصادية والعصرية للوقود أمامهم علاوة على الخدمات المتعددة التي تم تزويد المحطة بها ليستفيد بها مرتادو الطرق وقائدي السيارات.

ولفت إلى أن هذا النوع من المحطات تم تطويره وفق نموذج التطوير الذي تتبناه استراتيجية الوزارة في المحطات وفقا لأعلي معايير جودة الخدمات والأمان والسلامة والاستدامة كما تم تشغيلها بالطاقة الشمسية.

وفيما يتعلق بالتقدم في خطة التوسع والانتشار لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي على مستوي الجمهورية بعد انطلاق المبادرة الرئاسية، يٌشار إلى ارتفاع عدد المحطات إلى 923 محطة في الوقت الحالي مقارنة بنحو 203 محطة في مطلع عام 2021 قبيل إطلاق المبادرة الرئاسية أي أن عدد المحطات تضاعف بأكثر من 4 أمثاله في غضون تلك الفترة.

وتخدم هذه المحطات أكثر من نصف مليون سيارة حاليا تعمل بالغاز الطبيعي، علاوة على نحو 130 مركزا لتقديم خدمات التحويل للسيارات إلى استخدام الغاز كوقود.

وأصبحت تجمع إلى جانب خدمات التموين بالوقود السائل (البنزين ٩٢ و ٩٥) خدمة التموين بالغاز الطبيعي والشحن الكهربائي، وأضاف الملا أن المحطة البالغ إجمالي سعتها التخزينية من البنزين ٩٢ و ٩٥ نحو ١٣٥ ألف لتر تتميز بقدرتها على تقديم خدمة تموين السيارات بشكل سريع لعدد كبير من السيارات من خلال ١٢ نقطة تموين بواقع ٨ نقاط لبنزين ٩٢ و٤ نقاط لبنزين ٩٥، كما تضم المحطة مركز خدمات متكامل للسيارات ومنفذ تسوق.

وأاشار المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك إلى أن المحطة من المحطات المهمة التي تم إدخال خدمة التموين بالغاز الطبيعى إليها ضمن خطة الوزارة للانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز وتمثل إضافة جديدة للتعاون المثمر بين شركتي غازتك ومصر للبترول في إقامة محطات مشتركة متطورة وحديثة بلغ عددها نحو 179 محطة في مختلف المحافظات منها نحو 157 محطة في العامين الأخيرين.

وأوضح أن المحطة التي تم افتتاحها تخدم نحو 1100 سيارة يوميا من خلال 4 نقاط شحن وتموين بالغاز الطبيعي، وأن تشغيل هذه المحطة المتكاملة التي تقع بمنطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة يعكس التقدم في تنفيذ الخطة الطموحة للانتشار بمحطات الشركة وخدمة المناطق الحيوية التي تشهد طلبا متزايدا على استخدام الغاز الطبيعي كوقود من جانب المواطنين، لافتا إلى أن محطات شركة غازتك المنتشرة في 25 محافظة على مستوي الجمهورية تمثل أعلى معدل انتشار في السوق المحلية لمحطات الخدمة والتموين بالغاز الطبيعي.

توقيع بروتوكول تعاون بين غازتك ومصر للبترول لاقامة محطات الوقود المتكاملة

وعلى هامش افتتاح المحطة، شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع بروتوكول تعاون بين شركتي غازتك ومصر للبترول في مجال إقامة محطات تموين ومراكز خدمات متكاملة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والوقود السائل والشحن الكهربائي وغيرها من الخدمات للعملاء.

وكذلك توقيع عقد اتفاق بين شركتي غازتك و Circle K Egypt لنشاط الماركت تحت المسمى التجارى Circle K و ذلك بمحطات الوقود السائل لشركة إينى الايطالية و التي يتم تشغيلها من خلال شركة غازتك.

حضر الافتتاح والتوقيع الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبه لنقل وتوزيع المنتجات البترولية المهندس أيمن عبدالبديع للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز والدكتور مجدي جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) ونائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز المهندس أحمد محمود، وماتيا كامبانياتي مدير شركة ايني الايطالية في مصر والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ، والمهندس سيد حسين مساعد نائب رئيس شركة ايجاس لمشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز.