وزير البترول يعتمد نتائج أعمال “جابكو” للعام الماضى

أكد التنسيق مع دراجون اويل الإماراتية الشريك للعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة مشيدا بالتزامها المستمر

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس ( جابكو ) لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2019 /2020 .



و شدد “الملا” خلال أعمال الجمعية على أهمية العمل المستمر على زيادة معدل الإنتاج من حقول “جابكو” ومناطق امتيازها والتغلب على التناقص الطبيعى في إنتاجية الحقول القديمة وذلك بالتزامن مع خفض النفقات وتكلفة إنتاج البرميل .

وثمن نجاح جهودها لرفع معدلات الإنتاج اليومية مؤخراً وهو ما يعد خطوة على الطريق نحو تنفيذ خطط طموحة وإضافة المزيد من الإنتاج والاحتياطيات .

وأكد التنسيق مع شركة “دراجون أويل” الإماراتية الشريك فى شركة “جابكو” للعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة، مشيدا بالتزامها المستمر .

مشروع البحث السيزمى بخليج السويس نقطة انطلاق جديدة للمنطقة



وأضاف “الملا” أن مشروع البحث السيزمى ثلاثى الأبعاد الجارى تنفيذه حالياً في منطقة خليج السويس يستهدف الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة للوصول إلى مكامن وتكوينات جديدة لتحقيق اكتشافات بترولية جديدة .

ولفت إلى أن هذا المشروع سيكون نقطة تحول جديدة ومهمة في العمل البترولى في منطقة خليج السويس سيتم التركيز علي استغلالها خلال الفترة المقبلة .



كما أكد على أهمية التوافق مع معايير السلامة والحافظ على البيئة وتحسين كفاءة العمليات ، موجهاً كذلك بضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا ومتابعة تطبيقها.

61 ألف برميل إنتاج جابكو يوميا



وأشار المهندس محمد المليجى رئيس شركة بترول خليج السويس ” جابكو ” خلال استعراضه أهم نتائج الأعمال إلى تنفيذها برنامجا لزيادة الإنتاج مما ساهم في زيادة معدلاته اليومية قبل نهاية العام بالرغم من التحديات التي واجهتها منذ بداية العام .

وأوضح أن الإنتاج اليومى الحالي ارتفع إلى نحو 61 ألف برميل يومياً بفعل الزيادة .

وقال إنه تمت إضافة 5 آلاف برميل جديدة ، لافتا إلى نجاح جهود تخفيض تكلفة إنتاج البرميل فى يونيو الماضى بنسبة تصل إلى 20% .

حفر 3 آبار تنموية جديدة وبئر استكشافية



وأضاف أن برنامج العمل المنفذ شمل الانتهاء من حفر 3 آبار تنموية جديدة وبئر استكشافية فى مناطق امتياز “جابكو” بخليج السويس، إلى جانب تنفيذ عمليات إصلاح الآبار بكفاءة عالية باستخدام أحدث التقنيات ممثلة فى تقنية وحدة السلك الرقمية لأول مرة.



وأشار إلى أنه جار حاليا تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعى تعزيزا لجهود الحفاظ على البيئة ودعم التوافق مع قانون البيئة حيث تبلغ طاقة المشروع مايقرب من 40 ألف برميل من مياه الصرف لمعالجتها في إطار البعد البيئي والحفاظ على البيئة البحرية .