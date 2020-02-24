وزير البترول يطالب بحلول غير تقليدية لزيادة كفاءة حقول الإنتاج

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع الجمعية العامة لشركة عجيبة للبترول لاعتماد الموازنات الاستثمارية التخطيطية للعام المالى 2020/2021.



أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية تعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة المتطورة فى أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج الزيت الخام، والعمل على ايجاد حلول غير تقليدية لزيادة ورفع كفاءة الحقول القائمة للحفاظ على معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعى لإنتاجية الآبار، والاستفادة من التسهيلات المتاحة لتعظيم وزيادة إنتاج مصر من الزيت الخام.



جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لاجتماع الجمعية العامة لشركة عجيبة للبترول لاعتماد الموازنات الاستثمارية التخطيطية للعام المالى 2020/2021.



وخلال الاجتماع أوضح المهندس محمد بيضون، رئيس شركة عجيبة للبترول، أنه تم حفر 34 بئراً تنموياً خلال النصف الأول من 2019/2020 .

49 ألف برميل إنتاج عجيبة اليومى

وقال بيضون إن الشركة استطاعت تحقيق العديد من النجاحات المتتالية، ومن أبرز النجاحات رفع إنتاج حقل جنوب غرب مليحة ليتجاوز حالياً 9500 برميل زيت يومياً في وقت قياسى.

كما تما إجراء بعض التحسينات والتطوير بحقلى فرس والأشرفى، ما نتج عنه زيادة إنتاج تجاوزت 1000 برميل زيت يومياً، وساهم ذلك في زيادة إنتاج الشركة من 44 ألف برميل زيت يومياً فى بداية 2019/2020 ليصل حالياً إلى 49 ألف برميل زيت يومياً .

ولفت إلى أنه تم حفر بئر Tala-1x وتم اختباره وجارى تقييمه، كما أنه وفقا لبيضون جارى الإعداد لحفر بئرين أخريين بمنطقتى مليحة وجنوب غرب مليحة .

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع خط أنابيب جنوب غرب مليحة بقطر 10 بوصة وبطول 130 كيلو متر.

وأضاف أن الشركة تقوم بتعظيم الاستفادة من الغاز المنتج وذلك بزيادة سعة محطة توليد الكهرباء بحقلى مليحة وفرس مما يقلل من معدل استهلاك السولار .

577 مليون دولار استثمارات 2020/2021

وتحرص الشركة على اتباع وتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وأضاف أمام وزير البترول أنه من المخطط ضخ استثمارات حوالى 577 مليون دولار خلال 2020/2021 للحفاظ على معدلات إنتاج 2019/2020، ومن المخطط حفر 5 آبار استكشافية و58 بئراً تنموياً و184 عمليات إصلاح آبار .

على جانب آخر ترأس المهندس طارق الملا الجمعية العامة للشركة الفرعونية للبترول، وأكد على سرعة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها والالتزام الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية وتطبيق اشتراطات المحافظة على البيئة .

وخلال الاجتماع أوضح المهندس محمد سمير، رئيس الشركة، أنه تم تحقيق خطة الإنتاج بنسبة 100% خلال النصف الأول من عام 2019/2020 .

وتعمل الشركة فى مناطق امتيازها الثلاث (رأس البر وشمال دمياط وشمال البرج) .

277 مليون دولار استثمارات مستهدفة للفرعونية

وبلغ إنتاج الشركة بحسب سمير 435 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وحوالى 8 ألاف برميل متكثفات.

وأشار إلى أن إلى الخطة المقترحة لعام 2020/2021 تشمل وضع البئرين أتول -4، وقطامية QTS-1 على الإنتاج باستثمارات تقدر بحوالى 277 مليون دولار .

وهدف الخطة الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية ومواجهة التناقص الطبيعى لإنتاجية الآبار.

ولفت إلى قرب الانتهاء من أعمال الإنشاءات الخاصة بمشروع حقل أتول البرى بمحطة معالجة الغازات ببورسعيد بإجمالى تكلفة استثمارية 41 مليون دولار .

وتشمل الأعمال وحدة معالجة متكثفات بطاقة 15 ألف برميل يومياً، وخزانين متكثفات بسعة إجمالية 120 ألف برميل .

برنامج عمل مشترك مع بى بى وأيوك الإيطالية

وقال إنه سيتم إنشاء خط أنابيب شحن المتكثفات بقطر 10 بوصة وبطول 7 كيلو متر من المحطة البرية ببورسعيد إلى موقع الجميل .

وأضاف أنه من المخطط تركيب كابل بحرى إضافى من المحطة البرية إلى حقل أتول لتعزيز التشغيل والتحكم الآلى لتسهيلات الإنتاج الخاصة بآبار المياه العميقة بتكلفة استثمارية 80 مليون دولار.



وفى مجال الاستكشاف أشار إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ برنامج عمل مشترك مع شركتى بى بى وأيوك .

ويتضمن البرنامج الحفر لتقييم نسب النجاح بعد أن أسفرت نتائج دراسة الجدوى عن إمكانية حفر بئر استكشافى لطبقة الأوليجوسين – منطقة شرق أزوريس العميقة لآبار تحت سطحية بامتياز رأس البر، كما تقوم الشركة بعمل دراسات استكشافية تقييمية بذات المنطقة بطبقة الأوليجوسين العميقة .

و أسفرت عن احتمالية وجود مكامن بترولية أسفل حقل أتول وذلك وفقاً للبيانات التي تم تجميعها ومعالجتها بعد إجراء المسح السيزمى ثلاثى حديث الأبعاد.

وحضر الجمعيات وكيل أول الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف ورئيسا هيئة البترول وإيجاس ونواب الاستكشاف والإنتاج و الرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة ورئيس أويوك الإيطالية .