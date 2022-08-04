وزير البترول يضع حجر أساس توسعات ميناء الحمراء البترولي

وضع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنيـة حـجـر الأسـاس لتوسعات منطقـة ميناء الحمـراء البترولي والمتمثلة في قطعـة الأرض الشاطئية على مساحة 120 فـداناً بهـدف زيادة السعة التخزينيـة لتسهيلات الميناء بإضافة 4 مستودعات تخزين سعة 630 ألف برميـل خام لكل منها، للوصـول لسعة تخزينية 5.3 مليون برميـل لتسهيل حركـة تـداول واستقبال الزيت الخـام بمينـاء الحمـراء.

بالإضـافة إلى قطعـة الأرض 420 فـداناً المجـاورة لمنطقـة مينـاء الحـمـراء والـتـي سـيتم استغلالها كمنطقة لتـداول المنتجـات البتروليـة ومحطـة للشحن لخدمـة توسعات منطقة العلمين والمساهمة في تنميـةالمجتمع العمراني الجديد والظهير الصناعى والزراعى بمدينة العلمين.

وأوضح المهندس طارق الملا خلال جولته بالميناء أن تنفيذ الخطط التوسعية بالميناء يخدم تحويله لمركز استراتيجي على ساحل البحر المتوسط لتداول الخام والمنتجات البترولية ، منوها بأن استراتيجية عمل الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من البنية الأساسية لقطاع البترول ورفع كفاءتها بشكل مستمر ليكون لها دور حيوى في مشروع مصر القومي للتحول لمركز إقليمي لتخزين وتداول وتجارة الطاقة.

واضاف أن تطوير ورفع كفاءة الميناء الذي يستقبل الخام حاليا يهدف للاستفادة منه أيضا كمركز لتداول وتخزين المنتجات البترولية علي ساحل البحر المتوسط وبما يسهم في مخطط الدولة لسرعة تطوير منطقة العلمين الجديدة عمرانياً وتنموياً باعتبار الطاقة من اهم شرايين التنمية كما يخدم الظهير الصناعي والزراعي بهذه المنطقة الواعدة.

واستمع الوزير إلى شرح من المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة بترول الصحراء الغربية ويبكو المشغلة للميناء حول مشروع التوسعات الجديد سواء من حيث زيادة السعة التخزينية بمنطقة ال120 فداناً والتى يتم الإسراع بتنفيذها حاليا، مضيفا أنه سيتم إقامة منطقة تخزين وتداول للمنتجات البترولية ومحطة لشحنها بجوار الميناء على مساحة 420 فدان لخدمة مدينة العلمين الجديدة ، و أن منطقتي التوسعات الجديدة تضيفان مساحة للميناء تصل إلى 240% من مساحته الحالية وتفقد الوزير ومرافقوه مشروعات التطوير والتحديث الحالية بتسهيلات الميناء.

وتفقد عمليات التشغيل بأحدث مستودع تخزين للخام دخل الخدمة بالميناء مؤخراً وهو المستودع رقم 7بسعة 630 ألف برميل، كما تفقد الأعمال الإنشائية بالمستودع رقم 8 قيد الإنشاء بواسطة شركة بتروجت كمقاول عام بالتعاون مع شركة إنبي وهو ما يرفع السعة التخزينية للخام بالميناء بمقدار نصف مليون برميل لتصل إلى 6ر2 مليون برميل خام.

وفي إطار مشروعات التحول الرقمي لإدارة منظومة العمل بالميناء قام الوزير بافتتاح وتفقد مركز التحكم الآلي والسلامة المتكامل الذي قامت ويبكو بإضافته إلى منظومة تشغيل الميناء بعد انتهاء انبي من إنجازه كنقلة نوعية وتكنولوجية في أساليب إدارة وتشغيل التسهيلات والتحكم فيها آلياً وتطوير عمليات تداول الخام وإدارتها وفق منظومة حديثة للتحكم والأمان تشمل أنظمة القياس الرادري للمستودعات والإيقاف في حالات الطوارئ وأنظمة استشعار الحريق والانذار والاقلاع والإدارة المتكاملة لموانئ التداول، ويوفر المشروع الربط والتكامل في إدارة منظومة تداول الزيت الخام وربطها مع هيئة البترول ووزارة البترول.

.وأكد الملا اهمية التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من البنية التحتية للبترول والغاز ، وأنها تعد أحد المتطلبات الأساسية علي طريق التحول لمركز إقليمي للطاقة .

في ختام الجولة تفقد الوزير المعامل الكيماوية بالميناء بعد تطويرها مؤخراً وإضافة معامل متخصصة لتحليل الخام والمنتجات البترولية مواكبة للتوسعات ، وكذلك تفقد مجمع الورش الجديدة الذي تم إنشاؤه حديثاً لأنشطة الصيانة والحفاظ على كفاءة المعدات والمهمات .

كما تابع الوزير شرحا من المهندس وليد لطفي رءيس شركة بتروجت لمشروع خط نقل المنتجات البترولية الجديد من مصفاة تكرير ميدور الي ميناء الحمراء بطول 140كم والذي يتبع شركة أنابيب البترول ويجري تنفيذه بواسطة بتروجت بتكلفة استثمارية3ر1 مليار جنيه تعظيما للبنية الأساسية بالمنطقة وتكاملا مع توسعات مصفاة تكرير ميدور وزيادة إنتاجها من البنزين والسولار والكيروسين

شارك في الزيارة التفقدية الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس ايمن عمارة ونائبه لنقل وتوزيع المنتجات البترولية المهندس محمد ماجد بخيت والدكتور سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات و المحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير و المهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية و المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبي .