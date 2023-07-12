وزير البترول يشهد تسليم أول حفار بترول «صنع في مصر»

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية صباح اليوم، يرافقه محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر وقيادات قطاع البترول تسليم أول حفار بترول (صنع في مصر)، وذلك في مصنع الشركة المصرية الصينية لتصنيع اجهزة الحفر بالعين السخنة.

وشهد الوزير تسليم الحفار إلى شركة الحفر المصرية لتشغيله ضمن أسطولها في تنفيذ برامج الحفر والتنقيب بالمناطق البرية.

وأوضح “الملا” أن بدء تصنيع الحفارات محليا خطوة جديدة وهامة تمكن قطاع البترول من الاستغلال الامثل لامكانياته والاسراع بخططه لحفر الابار لزيادة انتاج الموارد البترولية والغازية، خاصة في ذلك التوقيت الذي يتنامي فيه الاقبال علي الحفارات نتيجة تزايد النشاط البترولي مع ارتفاع اسعار البترول عالميا.

وأضاف “الملا” أن تصنيع الحفارات يعد خطوة جديدة ناجحة علي طريق التصنيع المحلي لاحتياجات مشروعات صناعة البترول والغاز وزيادة المكون المحلي الذي تنتهجه وزارة البترول والثروة المعدنية في استراتيجيتها و تدعمه القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بشكل ملموس بما يساعد علي تقليل الاستيراد وتوفير الانفاق بالعملة الاجنبية.

كما يعد باكورة العمل علي تصنيع الحفارات للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلي ومن ثم التصدير مستقبلا .

ولفت “الملا” إلى أن التوسع في اقامة انشطة تصنيع محلي لمكونات صناعة البترول والغاز يوفر عائدا اقتصاديا وفرص عمل، وتنعكس ايجابا علي رواج الانشطة والمشروعات المكملة التي تستفيد اقتصاديا من قيام مشروعات جديدة.

وأكد “الملا” أن الانتهاء من اول حفار ( صنع في مصر ) باستثمارات بلغت 6.5 مليون دولار نموذج للتعاون الاقتصادي المثمر بين مصر والصين ،و مثال ناجح علي تطوير التعاون لنقل تكنولوجيا التصنيع من الصين الي مصر بديلا عن الاستيراد.

وقد تم تصنيع معظم الاجزاء للحفار الجديد محليا بأيدي مصرية و توفير جانب منها من الخارج.

ووجه الوزير التهنئة والتحية لفريق العمل والكوادر التي ساهمت في تحقيق هذا الانجاز، كما أعرب عن اعتزازه بمشروعات القطاع في محافظة السويس والتي تضم وحدها ثلث الانشطة البترولية في مصر .

من جانبه، أعرب محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر عن اعتزازه بوجود هذا المشروع وهذا الانجاز غير المسبوق لقطاع البترول في تصنيع الحفار علي ارض محافظة السويس ، معربا عن امله في استمرار قطاع البترول في تحقيق المزيد من الانجازات و تحقيق اكتشافات وزيادة الانتاج و النجاح في زيادة المكون المحلي و توطين التكنولوجيا ومايستتبع ذلك من اثار ايجابية علي الاقتصاد وزيادة فرص العمل والعوائد الاقتصادية.

وجه الشكر والتقدير للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي ما تحقق من إنجاز على أرض المحافظة في المشروعات البترولية.