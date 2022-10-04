وزير البترول يشارك في التوقيع على حجر أساس مستشفى «البامبينو جيزو»

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بدعوة من السفير الإيطالي بالقاهرة ميكيلي كواروني، في اللقاء الذي أقامته سفارة إيطاليا ومؤسسة الأخوة الإنسانية بمناسبة التوقيع على وضع حجر أساس مشروع مستشفى الأمومة والطفولة “مستشفى البامبينو جيزو ” بالعاصمة الإدارية، كفرع للمستشفى الإيطالى الشهير والذي يعد أكبر المراكز العلاجية في أوروبا في مجال الطفولة والأمراض الوراثية .

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد كلف بتخصيص الأرض اللازمة لإنشائه بالمدينة الطبية بالعاصمة وتم توقيع عقد التخصيص مع شركة العاصمة الإدارية .

وأكد المهندس طارق الملا أن تدشين المشروع بأبعاده الإنسانية هو أحد المظاهر على قوة علاقات الشراكة والصداقة الممتدة التي تجمع مصر وإيطاليا على مدار عقود طويلة، والتي نعمل سويا على تطويرها ونقلها إلى آفاق أرحب فى جميع المجالات، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهما العظيمة ولما فيه الخير للشعبين الصديقين والإنسانية جمعاء.

وشارك الوزير في التوقيع على وضع حجر الأساس ضمن ابرز الشخصيات التي حضرت اللقاء وضمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى وسفير إيطاليا بالقاهرة ميكيلى كوارونى والدكتور أسامة الأزهرى مستشاررئيس الجمهورية للشئون الدينية والدكتور يوأنس لحظى جيد رئيس مؤسسة الأخوة الإنسانية وعدد من المسئولين .