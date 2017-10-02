وزير البترول يشارك في أسبوع الطاقة الروسي

نسمة بيومي:يغادر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية القاهرة اليوم الإثنين، على رأس وفد بترولى متوجهاً إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في فعاليات "أسبوع الطاقة الروسى" الذى يعقد خلال الفترة من 3 - 7 أكتوبر تحت شعار "الطاقة من أجل التنمية" برعاية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والذى

نسمة بيومي:

يغادر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية القاهرة اليوم الإثنين، على رأس وفد بترولى متوجهاً إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في فعاليات “أسبوع الطاقة الروسى” الذى يعقد خلال الفترة من 3 – 7 أكتوبر تحت شعار “الطاقة من أجل التنمية” برعاية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والذى سيشارك في جلساته بحضور كبار قادة ورؤساء حكومات الدول الأجنبية والعربية، إضافة إلى رؤساء أكثر من 500 شركة عالمية عاملة في مختلف مجالات الطاقة؛ لمناقشة أهم التحديات الراهنة التي تواجه كافة قطاعات الطاقة والمشكلات الخاصة بالتنمية.

كما سيشارك الوزير في فعاليات الاجتماع الوزاري الـ19 لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعى لعام 2017 والذى سيعقد ضمن فعاليات أسبوع الطاقة الروسى، ويناقش المنتدى خلال جلساته الأوضاع الحالية لأسواق الغاز الطبيعى العالمية وآفاق تنمية صناعة الغاز الطبيعى بشكل عام، ويترأس المنتدى هذا العام وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، وسيعقد الوزير مباحثات على هامش الزيارة مع عدد من الوزراء ورؤساء شركات البترول العالمية المشاركين في المنتدى.

جدير بالذكر أن منتدى الدول المصدرة للغاز هو منظمة تجمع بين أكبر منتجى ومصدرى الغاز الطبيعى بالعالم وتم انشائها بهدف دعم الحوار بين الدول الأعضاء وتقوية التعاون بينهم، كما تسعى المنظمة إلى بناء آلية حوار هادف بين منتجى ومستهلكى الغاز من أجل استقرار أسواق الغاز الطبيعى العالمية وتأمين الإمدادات.

وتضم المنظمة 12 دولة وهى مصر والجزائر وبوليفيا وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباجو والإمارات وفنزويلا، إضافة إلى 7 دول مراقبين وهى أذربيجان والعراق وكازاخستان وهولندا والنرويج وسلطنة عمان وبيرو.