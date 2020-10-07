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وزير البترول يستقبل وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

الوفد أشاد بتفاعل الوزارة مع الشكاوى وخدمة العملاء بطريقة احترافية
نسمة بيومي 2:47 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20 2:47 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20

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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والذى ضم الدكتور طارق الرفاعى مدير المنظومة والمهندس كرم خليفة مدير متابعة جميع الجهات الحكومية، والعميد أحمد فاضل مدير المتابعة الميدانية.

وخلال اللقاء أشاد وفد منظومة الشكاوى الحكومية بتفاعل وزارة البترول والثروة المعدنية مع المنظومة واستجابتها الفورية لما يتم تلقيه من خلالها.

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وأكدوا أن الوزارة تنتهج من خلال شركاتها فكرًا متميزًا في إدارة وتطبيق خدمة العملاء بصورة احترافية على أعلى مستوى.

وحرص وفد المنظومة على توجيه الشكر للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على اهتمامه بتفعيل وتقديم الدعم الكامل لآليات التواصل مع المواطنين من خلال منظومة الشكاوى.

وأكدوا أن الوزارة نموذج يُحتذى به في المنظومة لدرء الأزمات ومنع وقوعها.

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كما وجهوا الشكر لفريق عمل الوزارة المشارك بالمنظومة على مجهوداته في الاستجابة الفورية وإدارة التعامل مع الشكاوى الواردة.

كما أشادوا بمجهودات ممثلي شركات البترول والغاز والاستجابة الفورية، بما يسهم في بناء جسور الثقة بين المواطن والدولة.

من جانبه، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تحرص على التواصل الجيد مع المواطنين من خلال آليات فعالة وتلبية متطلباتهم، خاصة ان أنشطتها الخدمية في مجال تسويق وتداول الوقود والغاز الطبيعى تمثل عنصرا مهما من عناصر تكوين الصورة الإيجابية لقطاع البترول لدى المواطنين.

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وأكد وزير البترول أن منظومة الشكاوى الحكومية نجحت من خلال أدائها المتميز في اكتساب ثقة المواطنين وبرهنت على مصداقيتها ومدى فاعليتها.

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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