طاقة

وزير البترول يستقبل وفد «أباتشي العالمية» لبحث خطط عملها واستثماراتها بمصر

20 مليار دولار استثماراتها الإجمالية على مدار 25 عاما
نسمة بيومي 9:37 ص, الأثنين, 5 يوليو 21 9:37 ص, الأثنين, 5 يوليو 21

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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جون كريستمان، رئيس مجلس إدارة شركة أباتشى العالمية، والذى يزور مصر حالياً والوفد المرافق له، حيث تم بحث خطط عمل الشركة خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة أباتشى في التوسع في أنشطتها في مصر .

وخلال اللقاء أكد الملا أن اهتمام شركة أباتشى بالتوسع في أنشطتها في مجال البحث والاستكشاف وزيادة انتاجها يؤكد أن منطقة الصحراء الغربية لا تزال تتمتع باحتمالات بترولية واعدة، خاصة في ظل التطور الهائل الذى تضيفه التكنولوجيات الحديثة في مجال البحث والاستكشاف وعلى الأخص في الطبقات العميقة.

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وحضر اللقاء المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، وأسامة مبارز وكيل الوزارة لشئون المكتب الفنى، وضم وفد شركة أباتشى ستيف رينى نائب رئيس الشركة للشئون المالية وديفيد تشى نائب الرئيس الإقليمى والمدير العام لأباتشى مصر.

وأضاف الملا أن مصر تلتزم بتنفيذ أهداف المبادرات العالمية للحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات الكربون وأن الوزارة تولى أهمية قصوى لتطبيق الاشتراطات البيئية وإجراءات السلامة والصحة المهنية في جميع أوجه العمل البترولى.

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ومن جانبه أكد كريستمان أن الشركة تخطط لضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بهدف تكثيف نشاط الحفر والعمل على زيادة الإنتاج في ظل نتائج متميزة لعمليات البحث السيزمى التي نفذتها الشركة في مناطق امتيازها.

ولفت إلى تنفيذ برامج تدريبية للكوادر البشرية العاملة في مجال السلامة والصحة المهنية في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والاهتمام بتنمية مهارات الكوادر البشرية.

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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