وزير البترول يستقبل رئيس «مبادلة» الإماراتية لبحث زيادة التعاون

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية منصور آل حامد الرئيس التنفيذى لشركة مبادلة للبترول الإماراتية لبحث تعزيز التعاون وفرص زيادة الاستثمارات للشركة الإماراتية فى مصر.

واكد وزير البترول في بداية اللقاء أن مصر والامارات تربطهما علاقات متميزة فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أن مجالات الطاقة والبترول والغاز أكبر داعم للتعاون المصرى الإماراتى على الصعيد الاقتصادى .

وقال وزير البترول استعداد قطاع البترول لتعميق الشراكة مع الشركة الإماراتية التى تتطلع لضخ استثمارات جديدة فى عدد من المجالات وتنويع استثماراتها فى قطاع البترول وخاصة فى مجال الغاز الطبيعى بحكم أهميته الحالية كوقود انتقالى داعم للتوجه نحو الوقود الأنظف وخفض الانبعاثات.

وأوضح أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل فريق عمل مشترك وعقد ورشة عمل بين الجانبين خلال الشهر المقبل لطرح واستعراض كل الفرص والمجالات المتاحة للاستثمار فى الأجل القصير والمتوسط والطويل، ووضع خارطة طريق للاستثمارات المشتركة.

ومن جانبه أكد رئيس شركة مبادلة للبترول أن مصر دولة واعدة وزاخرة بالفرص الاستثمارية فى قطاعات الطاقة والبترول والغاز، وأن دولة الإمارات داعمة للاستثمار فى مصر فى هذا القطاع، مضيفاً أن الشركة تتطلع لزيادة ضخ استثماراتها فى مصر، مؤكداً جاهزيتها للمشاركة فى المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة بهذا القطاع.

وأوضح أن مبادلة لديها اهتمام كبير بزيادة استثماراتها فى قطاع الغاز الطبيعى على وجه الخصوص، كما أن استراتيجيتها للاستثمار تركز كذلك على دراسة الفرص المتاحة للتعاون والاستثمار فى مختلف الأنشطة البترولية واستغلال الهيدروجين والطاقات الجديدة والتحول الطاقى وإزالة الكربون، منوهاً عن وجود فريق عمل من الشركة جاهز للتعاون ودراسة الفرص فى مصر.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى الفرص المتاحة فى مجالات البحث عن الغاز الطبيعى وانتاجه فى المناطق الواعدة بشرق المتوسط ودلتا النيل البحرية والتى تتطلب استثمارات كبيرة وتكنولوجيات متطورة، كما تم استعراض فرص التعاون والاستثمار فى الحقول القديمة فى عدد من المناطق بخليج السويس والصحراء الغربية باعتباره من المجالات الجاهزة لبدء الاستثمار فيها على الأجل القصير.