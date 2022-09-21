وزير البترول يستقبل رئيس حقوق الإنسان بالنواب وعضو البرلمان الأوروبي

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالنائب طارق رضوان – رئيس لجنة حقوق الإنسان و أنطونيو لوبيز عضو البرلمان الأوروبي عن مجموعة حزب الشعب الأوروبي وأمين عام تجمع الوسط الديمقراطي الدولي بحزب الشعب الاوروبي، وعضو لجنة الشؤون الخارجية وعضو وفد الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وعضو وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية.



جاء ذلك ضمن عدة لقاءات للوبيز في زيارته للقاهرة من أجل توطيد العلاقات المصرية الأوروبية في مجالات متعددة، وتناول اللقاء عدد من الموضوعات الهامة منها رؤية مصر في الفترة المقبلة في سد فجوة الطاقة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.