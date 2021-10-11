وزير البترول يستقبل رئيس «جيوشي موتورز» لبحث التعاون المشترك

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، محيي الدين جيوشي، رئيس مجلس إدارة شركة جيوشي موتورز، لإنتاج السيارات والوفد المرافق لبحث سبل التعاون مع شركات الغاز الطبيعى للسيارات بقطاع البترول وتقديم الخبرات والدعم الفني، فيما يتصل بعملية إنتاج مركبات النقل الجماعي العاملة بالغاز الطبيعى كوقود.

وأكد المهندس طارق الملا، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تؤكد تعزيز التنسيق بين وزارات الحكومة والقطاع الخاص لدعم التوسع في إتاحة سيارات النقل الجماعي العاملة بالغاز الطبيعى كوقود بالسوق المحلية وإحلالها محل المركبات العاملة بالسولار بما يحقق مردودا بيئيا واقتصاديا كبيرا على جميع المستويات.

وأضاف أن قطاع البترول يوظف جميع إمكانياته لتنفيذ خطط الانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بمختلف المحافظات والتي تخدم عمليات التوسع الجاري في التحويل والإحلال لمركبات نقل الأفراد والنقل الجماعي في ضوء المبادرة الرئاسية، لافتا إلي أهمية إقامة تعاون بناء مع الشركات الوطنية لإنتاج السيارات.

وأكد أن شركات الغاز الطبيعى للسيارات التابعة للقطاع ممثلة في شركتي كارجاس وغازتك تمتلك الخبرات والإمكانيات الفنية الكبيرة في عمليات التحويل بما يؤهلها لتقديم الدعم الفني والخبرة لمنتجي السيارات.

وأكد أن تلك الشركات تستطيع الدعم فيما يتصل بمجال مركبات النقل الجماعي العاملة بالغاز الطبيعى كوقود وتشمل مركبات الميني باص والاتوبيس ، ومراجعة واعتماد مركبات الغاز التي يتم تجميعها محليا في ضوء المواصفات القياسية المصرية.

ومن جانبه أعرب محيى جيوشى رئيس شركة جيوشي موتورز عن سعادته بالتعاون مع وزارة البترول وشركاتها لما تتمتع به من خبرات وإمكانيات فنية متميزة فى مجال المركبات التي تستخدم الغاز كوقود.

وأشاد بالدور الفاعل الذي تقوم به وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها في تحقيق انتشار ملحوظ لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى وهو ما يشجع راغبي استخدام الغاز على تحويل سياراتهم.

وقال إن ذلك يترك أثرا إيجابيا على صناعة النقل والمركبات العاملة بالغاز كوقود نظيف في ظل توافر البنية التحتية اللازمة لخدمة وتموين المركبات.

حضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس) ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أحمد محمود والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتسويق المنتجات البترولية وخالد جيوشي نائب رئيس شركة جيوشي موتورز وتامر عفت مدير عام التسويق.