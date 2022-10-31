وزير البترول يستعرض مع «إينى الإيطالية» مشروعاتها فى مصر واستثماراتها العام المقبل

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية مع كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذي لشركة إينى الإيطالية والوفد المرافق له، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض ابوظبى الدولى للبترول ” أديبك 2022″.

تناول اللقاء متابعة المشروعات الحالية لشركة إينى الإيطالية في مصر وخططها الاستثمارية خلال العامين الحالي والمقبل في إطار الشراكة الاستراتيجية مع قطاع البترول.

وأكد الملا خلال اللقاء أهمية زيادة الشراكة الناجحة مع شركة إينى الإيطالية في مجالات البحث والإنتاج للبترول والغاز للمساهمة في الاستفادة من الفرص والاحتمالات الواعدة التي تتميز بها مصر فى تحقيق أهداف زيادة الإنتاج، وكذلك تعظيم الاستفادة من البنية الأساسية وتطويرها.

ولفت إلى أن “إينى” التي تعد أكبر مستثمر ومُنتج للبترول والغاز شريك مهم لمصر في خططها كمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول، وتتعاون مع قطاع البترول بشكل فعال في تبنى مبادرات خفض الانبعاثات من الصناعة.

من جانبه، أكد ديسكالزى حرص الشركة الإيطالية على تعزيز استثماراتها في مصر في مجالات البحث والإنتاج للبترول والغاز ودعم علاقات الشراكة بين الجانبين.

وأعرب عن تطلعه للمشاركة في فعاليات المؤتمر العالمى للمناخ COP27 الذي ستستضيفه مصر بعد أيام بمدينة شرم الشيخ متمنياً نجاح مخرجات هذه الدورة.

جدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض ابوظبى الدولى للبترول ” أديبك 2022 ” هو أهم الأحداث العالمية في مجال الطاقة ويستمر حتى 3 نوفمبر 2022 بحضور جمع كبير من وزراء الطاقة في العالم والرؤساء التنفيذيين لكبريات شركات الطاقة العالمية والخبراء، بما يوفر منصة للتعاون وتبادل الآراء بين الحكومات والجهات الفاعلة في القطاع للخروج بحلول عملية لضمان أمن الطاقة وتحقيق أهداف مواجهة التغير المناخى في الوقت نفسه.