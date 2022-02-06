وزير البترول يستعرض أحدث تطورات خطة تنفيذ 1000 محطة لتموين السيارات بالغاز

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أول اجتماع لشركات تموين وخدمة السيارات العاملة بالغاز الطبيعى كوقود بمقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وتناول الوزير خلال الاجتماع ما تحقق فى برنامج الوزارة لتعظيم الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والتى تقدم خدمة حضارية ومميزة للمواطنين.

وأوضح الملا أن عقد الاجتماع الأول بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتقال التدريجى للعاصمة التى تعكس الشكل الحضارى للجمهورية الجديدة لتبنى دولة متكاملة تتميز بالحداثة والتطور والتحول الرقمى فى كافة قطاعاتها على مستوى الجمهورية ، تنفيذاً لرؤية التنمية المستدامة “مصر 2030 “.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف المحطات الجديدة المتبقى تنفيذها ضمن خطة 1000 محطة والإسراع فى الانتهاء منها ، وأوضح الملا أن خطة الانتشار حققت حتى الآن حوالى 600 محطة منها ، وأنه جار الانتهاء من حوالى 250 محطة حالياً، بالإضافة إلى 150 يتم استكمال تصريحاتها.

وفى هذا الصدد أكد الملا أهمية التنسيق مع المحافظين وشركات توصيل المرافق لتلك المحطات سواء الكهرباء أو الغاز لسرعة وضعها على الخدمة أمام الجمهور.

ووجه الملا بالإسراع فى الانتهاء من إنشاء مراكز تحويل السيارات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين فى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز والتى زادت أعداد المستفيدين بها لتصل إلى 500 ألف سيارة حتى الآن وقد اطلع الوزير على أعمال توصيل الغاز الطبيعى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حيث أشار المهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر إلى قيامها بتوصيل الغاز الطبيعي لمعظم المناطق بالعاصمة الإدارية وأن نطاق الأعمال يشمل إنشاء محطة تخفيض الضغط والقياس إضافة الرائحة الرئيسية وغرف تخفيض الضغط الفرعية وعددها 40 غرفة وشبكات الصلب بأطوال 130 كيلومترا.

وكذلك شبكات الضغط المتوسط وشبكات البولي إيثيلين منخفض الضغط بأطوال وصلت حتى الآن إلى 550 كيلومترا والتركيبات الخارجية للمبانى والوحدات السكنية، الحي الدبلوماسى ، ومنطقة المستثمرين، ومنطقة GOV2 والأبراج الصينية ، والمنطقة الرئاسية ، فيما تقوم الشركة الحديثة للغاز الطبيعى بتوصيل الشبكة الداخلية إلى الحى الحكومى.

حضر الاجتماع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أحمد محمود ومساعده لنشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود المهندس سيد حسين ، والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود ناجى معاون وزير البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس حسانين محمد رئيس شركة كارجاس.