وزير البترول يرأس وفد مصر في اجتماع منظمة أوابك بالكويت

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفد مصر المشارك في المؤتمر الوزاري الـ 109 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ( أوابك ) والذى عقد صباح اليوم في دولة الكويت وبمشاركة وزراء البترول والطاقة بالدول الأعضاء الكويت والسعودية والامارات والجزائر والعراق وقطر وليبيا والبحرين وأمين عام المنظمة علي سبت بن سبت
.وصرح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المؤتمر يمثل أهمية كبيرة فى تفعيل أوجه التعاون بين الدول العربية في صناعة البترول والغاز على أساس المنفعة المتبادلة بما يعزز التكامل العربى في هذه الصناعة الحيوية وتحقيق المصالح المشتركة.
كما يمثل فرصة للتشاور وتبادل الآراء بشأن تطورات أسواق البترول العالمية في ظل التحديات الراهنة.
.وصدر بيان صحفي لسعادة الأمين العام حول الاجتماع الـ109 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، دولة الكويت- 12 ديسمبر 2022 ، جاء فيه أن مجلس وزراء المنظمة عقد اجتماعه التاسع بعد المائة، في دولة الكويت بتاريخ 12 ديسمبر 2022، ميلادية، برئاسة
اكد المهندس بسام رضوان طعمة، وزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية، التي لها رئاسة الدورة لعام 2022. وأضاف بن سبت، بأن الاجتماع قد ناقش مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة ومن بينها مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2023،
واستعرض الاجتماع التقدم المحرز على صعيد تنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة المعتمدة من قبل مجلس وزراء المنظمة وخاصة في مجال تفعيل العلاقة بين الأمانة العامة للمنظمة والشركات العربية المنبثقة عنها، ومجال تفعيل دور المنظمة في التدريب، ومجال تنسيق مواقف الدول الأعضاء وباقي الدول بشأن مفاوضات التغير المناخي والالتزامات المترتبة عليه، ومجال تطوير بنك المعلومات وتفعيل دوره.