وزير البترول يدعو الشركات للاستثمار في الذهب بامتيازات شلاتين والمثلث الذهبى

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الإصلاح والتطوير الذي يشهده قطاع التعدين في مصر يثمر عن فرص استثمارية واعدة ، موجهاً الدعوة لمستثمري صناعة التعدين عالمياً ومحلياً لاقتناص تلك الفرص والاستثمار في هذا القطاع الواعد في ظل التوجه لتحويل مصر لوجهة تعدينية على مستوى عالمي ، باستغلال ما يتوافر لها من مقومات تنافسية.

وأوضح أن مصر تمتلك طبيعة جيولوجية متميزة بالإضافة إلى توافر أنواع عديدة من المعادن فضلاً عن مصادر الطاقة والكوادر التعدينية المتميزة ، والبنية الأساسية من شبكات الطرق والنقل والمطارات والموانئ المطلة على اثنين من أهم طرق التجارة البحرية عالمياً.

و دعا الوزير الشركات العالمية للمشاركة في الاستثمار بمناطق امتياز شركة شلاتين للبحث عن الذهب والمعادن بعد تحقيقها كشف إيقات للذهب ككشف متميز يؤكد وجود احتياطيات من الذهب في هذه المناطق ، علاوة على الفرص الاستثمارية المتاحة بمنطقة المثلث الذهبى.

جاء ذلك في كلمة الوزير التى وجهها عبر التقنيات الحديثة في افتتاح منتدى مصر للتعدين لعام 2022، والتي أشار خلالها لجهود الوزارة لتطوير وتحديث قطاع التعدين المصري في ضوء برنامج طموح وأهم الفرص والثمار التي تحققت جراء تلك الجهود .

ويعد منتدي مصر للتعدين حدثًا رائدًا في مجال التعدين بمشاركة جمع مميز من شركات التعدين المحلية الدولية والمستثمرين الذين يتطلعون إلى القيام بأعمال تجارية في مصر وشمال إفريقيا وخبراء صناعة التعدين.

ويسلط المنتدى الضوء على ما أحدثته مصر من تطورات وإصلاحات فاعلة في مناخ الاستثمار التعديني لديها لجذب الاستثمار الأجنبي في قطاع التعدين و تنمية الشراكات باعتبارها من العوامل الرئيسية لإطلاق القيمة وتحقيق المنفعة في قطاع التعدين. مما يجعله الحدث الأكثر أهمية للأطراف المعنية إقليميا بما في ذلك شركات التعدين الكبرى والمتوسطة والمستثمرين وأصحاب المشروعات الحكومية من إفريقيا وشمال إفريقيا.