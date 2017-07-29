وزير البترول يتفقد ميناء الحمراء بالسخنة

نسمة بيومىقام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، بزيارة تفقدية مفاجئة إلى ميناء الحمراء البترولي بمنطقة العلمين على ساحل البحر المتوسط، للاطمئنان على خطط التأمين والسلامة والصحة المهنية بالميناء الذي يعد مركزاً رئيسياً لاستقبال وتخزين وشحن إنتاج حقول البترول بالصحراء ال

نسمة بيومى

قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، بزيارة تفقدية مفاجئة إلى ميناء الحمراء البترولي بمنطقة العلمين على ساحل البحر المتوسط، للاطمئنان على خطط التأمين والسلامة والصحة المهنية بالميناء الذي يعد مركزاً رئيسياً لاستقبال وتخزين وشحن إنتاج حقول البترول بالصحراء الغربية.

وذكر بيان لوزارة البترول، اليوم السبت، أن الزيارة تضمنت تفقد التسهيلات الخاصة بالميناء، حيث حرص خلالها على متابعة الإجراءات والخطط التي تطبقها شركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) التي يتبع لها، لتأمين الموقع والحفاظ على سلامة العاملين والأصول، واستمع إلى شرح مفصل من المهندس أحمد الخامس رئيس الشركة حول خطط الشركة المطبقة في هذا المجال.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بمراعاة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية بالميناء، وتحديثها بصورة مستمرة بما يتفق مع إستراتيجية قطاع البترول في هذا الشأن.

والتقى وزير البترول خلال الجولة مع العاملين بميناء الحمراء، واستمع إلى رؤيتهم لتحسين الأداء وتطوير قدرات الميناء، مشيدًا بما يقدمه العاملون من جهود فعلية لرفع مستوى الأداء وتحقيق نتائج إيجابية في ضوء متابعته المستمرة لنشاط الميناء البترولي.

يذكر أن ميناء الحمراء البترولي التابع لشركة (ويبكو) يقوم بنشاط تخصصي على مستوى الموانئ باستقبال وتخزين والشحن البري والبحري لإنتاج الزيت الخام من الحقول البترولية بالصحراء الغربية، ويضم التسهيلات التي تتيح له القيام بهذه الأنشطة من مستودعات تخزين وخطوط وأرصفة.