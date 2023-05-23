وزير البترول يتفقد مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية للسولار وقدرات التصنيع المحلي بأسيوط

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية للسولار وقدرات تصنيع المكون المحلي للمشروعات البترولية، خلال زيارته لأسيوط يرافقه قيادات قطاع البترول في إطار متابعة مشروعات المنطقة الجغرافية البترولية بالمحافظة.



وبدأ الملا جولته بافتتاح وتفقد ورش التصنيع المركزية الجديدة لشركة بتروجت التي أقيمت على مساحة ٢٠ ألف م٢ .

وأوضح أن إقامة هذا المشروع بهدف زيادة القدرات التصنيعية لرفع نسب المكون المحلي في المشروعات الجديدة لقطاع البترول بمنطقة أسيوط البترولية.

يتميز المشروع بقدرات تصنيع متخصصة للأوعية والخزانات والأبراج كمكونات رئيسية في المجمع الجديد الجاري اقامته لانتاج السولار والبنزين بالمنطقة الجغرافية البترولية بالمحافظة بما يرفع نسبة المكون المحلي و وكذلك مشروعات رفع كفاءة مصفاة تكرير البترول بأسيوط ، وهو ما له مردود ايجابي علي تقليل الاستيراد للمكونات بالعملة الصعبة و سرعة انجاز المشروعات وتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية في مصر بأيادي وعقول مصرية من كوادر قطاع البترول الشابة .



ثم أجرى الملا ومرافقوه جولة تفقدية بورش التصنيع الجديدة واطلع علي ما تم إنجازه في مجال التصنيع للمشروعات الجاري إنشاؤها ضمن خطة الوزارة .

كما افتتح الوزير معسكر إعاشة العاملين بشركة بتروجت والذي تم إقامته في اطار استراتيجية دعم العنصر البشري الركيزة الأساسية في تنفيذ الخطط والمشروعات وتوفيرا للمتطلبات الأساسية لفرق عمل الشركة وبما يتيح تواجدهم في نطاق المشروع و تكثيف العمل علي ورديات طوال ٢٤ ساعة .

وزير البترول يتابع تنفيذ أكبر مجمع لإنتاج السولار بالصعيد مصر

و خلال الزيارة قام المهندس طارق الملا بتفقد الأعمال الجارية ومراحل تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية التابع لشركة اسيوط الوطنية لتصنيع البترول ( انوبك ) كأكبر مشروع يجري تنفيذه في صعيد مصر و ذلك للوقوف على تقدم الاعمال على ارض الواقع وسرعة استكمال عمليات التنفيذ للمشروع .



واوضح الوزير ان متابعة سير العمل في اقامة المشروع تأتي في اطار ما له من اهمية كبيرة ومردود اقتصادي متميز ضمن خطة الوزارة لتطوير وتوسعة ورفع كفاءة مصافي تكرير البترول المصرية لزيادة طاقات الانتاج من السولار والبنزين ودعم قدرتها علي توفيرهما محليا للحد من الاستيراد .



ولفت إلى أن تصنيع المكونات للمشروع في ورش التصنيع المحلي يسهم باستمرار في رفع نسبة المكون المحلي بالمشروع لتصل الي اكثر من ٥٠% بعد ان ارتفعت خلال الفترة الحالية الي ما يتراوح بين ٤٠ الي ٤٥% .

ويستهدف المجمع الجديد إنتاج نحو ٥ر٢ مليون طن سنوياً منتجات بترولية يأتى فى مقدمتها السولار بالمواصفات الأوروبية بواقع ٦ر١ مليون طن لتقليل الاستيراد من هذا المنتج الحيوي وتأمين استهلاك محافظات الصعيد من خلال هذا المشروع بديلا عن نقل السولار اليها من شمال مصر ، علاوة علي البوتاجاز والنافتا لإنتاج البنزين كمنتجات رئيسية للمجمع .



وخلال الجولة استمع الوزير ومرافقوه إلى عرض من المهندس محمد بدر رئيس الشركة حول موقف تقدم الأعمال في استكمال الوحدات الرئيسية الاربع للمجمع بخلاف الوحدات التكميلية كوحدات معالجة مياه الصرف الصناعي وغيرها والتى تخدم المشروع الذي تنفذ أعماله شركتا إنبى وبتروجت بالتعاون مع شركة تكنيب الإيطالية المقاول العام بتكلفة استثمارية حوالي ٩ر٢ مليار دولار

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كما تم استعراض حجم الاعمال المستهدف تنفيذها خلال الفترة القادمة ، وفى هذا الصدد وجه الملا باستمرار التنسيق الكامل بين الشركات المنفذة للمشروع و العمل علي توفير المتطلبات اللازمة للانتهاء من الاعمال المستهدفة وفقاً للبرامج الزمنية المخططة مع الالتزام الكامل ومراعاة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة .



كما افتتح الوزير المبني الإداري للعاملين بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول ( انوبك ) .