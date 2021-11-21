وزير البترول يتفقد مركز التحكم بالشبكة القومية للغاز الطبيعي



تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المركز القومى للتحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية (ناتا ) بالقاهرة الجديدة والذى تقوم بتشغيله الشركة المصرية للغازات الطبيعية ” جاسكو “، وذلك في إطار المتابعة لسير العمل بالمركز بعد تطويره والاطمئنان على موقف إدارة وتشغيل الشبكة التي تقوم بإمداد المستهلكين في مختلف محافظات الجمهورية باحتياجاتهم من الغاز الطبيعى.



وأوضح المهندس طارق الملا أهمية برنامج تطوير وتحديث مركز التحكم الذى نفذه قطاع البترول ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع بهدف الوصول لأعلى كفاءة في إدارة وتشغيل شبكة وخطوط نقل الغاز التي تمتد من شمال مصر الى جنوبها ومن شرقها إلى غربها.

وأكد ان الشبكة القومية للغازات الطبيعية لها دورها المتميز في دعم مشروعات التنمية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية وتلبية احتياجات المواطنين في ظل التوسع بالمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل على مستوى الجمهورية ومبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى.



وخلال الزيارة حرص الوزير على متابعة ظروف التشغيل الفعلية لشبكات وخطوط نقل الغاز، وتابع مع العاملين كافة التطورات الخاصة بالعمل المركز بعد تطويره وتحديثه وانعكاس ذلك على الأداء التشغيلى للشبكة.



ثم عقد الوزير اجتماعاً للوقوف على تقدم عددا من اهم المشروعات الجارى تنفيذها للتوسع في نقل وامداد الغاز الطبيعى للمدن عبر خطوط الانابيب ومشروعات دعم البنية الأساسية للشبكة.

حيث أستمع لشرح من المهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو المشغلة للشبكة الذى أوضح أنه يجرى حالياً تنفيذ مشروع خط غاز العامرية / العلمين بطول 120 كم لبدء توصيل الغاز لمناطق الساحل الشمالى حتى مدينة العلمين الجديدة ، الى جانب مشروع خط التينة غرب / ميت نما بطول 170 كم للحفاظ على امدادات الغاز بالمعدلات المطلوبة، ومشروع توسعات محطة ضواغط دهشور فى إطار زيادة كميات الغاز المدفعة الى مناطق الصعيد.

كما تم استعراض مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية في إطار تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى ومشتقاته بما يلبى احتياجات مشروعات صناعة البتروكيماويات بمجمعى سيدبك وايثيكو بالإسكندرية من خليط الإيثان / بروبان وزيادة إنتاج البوتاجاز والمتكثفات والبروبان كمشتقات ذات قيمة اقتصادية عالية .



رافق الوزير خلال جولته بمركز التحكم كل من الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) ونائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز المهندس احمد محمود و الأستاذ أسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفني وعدد من قيادات شركة جاسكو .