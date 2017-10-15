وزير البترول يتفقد سير العمل في مشروع ظهر

نسمة بيومي:تفقد اليوم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سير العمل بمشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط، حيث تابع الوزير الأعمال الجارية لتنفيذ التسهيلات البرية والبحرية اللازمة لإطلاق بدء انتاج الغاز من الحقل قبل نهاية العام الحالي.وأكد الوزير أن الفترة الماضية شهدت د

نسمة بيومي:

تفقد اليوم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سير العمل بمشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط، حيث تابع الوزير الأعمال الجارية لتنفيذ التسهيلات البرية والبحرية اللازمة لإطلاق بدء انتاج الغاز من الحقل قبل نهاية العام الحالي.

وأكد الوزير أن الفترة الماضية شهدت دفع العمل بشكل غير مسبوق في تنفيذ مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعى بهدف الإلتزام بالجداول الزمنية لمراحل الإنتاج وعدم الحيود عنها موضحاً أن نسبة تقدم الأعمال بالمشروع بلغت حالياً 91 % بما يشير الى بدء العد التنازلى للانتهاء من تنفيذ المشروع واطلاق باكورة الإنتاج من أكبر كشف للغاز فى منطقة البحر المتوسط، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستبدأ أعمالها مباشرة عقب وضع المرحلة الأولى على الإنتاج خاصة وأنه تم العمل خلال الفترة الماضية على انهاء الاستعدادات اللازمة لذلك وتوقيع العقود مع الشركة المنفذة للأعمال.

وعلى جانب آخر يرأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مساء اليوم اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعى توسعات معمل تكرير ميدور وتطوير معمل تكرير أسيوط فى اطار برنامج الوزارة لتطوير معامل التكرير المصرية وتعظيم قدرتها على توفير المنتجات البترولية الرئيسي.