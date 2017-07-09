وزير البترول يتفقد التشغيل التجريبى لرصيف الغازات بالسخنة

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، أعمال التشغيل التجريبى لرصيف استقبال الغاز المسال والتسهيلات المصاحبة بشركة سوميد بميناء العين السخنة على البحر الأحمر، والمقدر استثماراته 415 مليون دولار كمرحلة أولى.

ورافق الوزير خلال الزيارة ممثلي الدول العربية المساهمة في شركة سوميد، ووكيل أول الوزارة لشئون البترول والرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” ونواب الهيئة، وإيجاس للتجارة الخارجية والنقل والتوزيع والعمليات، ورؤساء شركات بتروجت وجاسكو وخدمات البترول البحرية، واللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة السويس.

وأشار الوزير -خلال جولته بالرصيف البحرى ومستودعات الخام- إلى أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات الهامة التي تنفذها الدولة في مجال الطاقة، والتي تهدف إلى تأمين الإمدادات المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.

كما سيسهم المشروع إيجابياً فى تحقيق مشروع مصر القومى لتصبح مركزاً إقليمياً إستراتيجياً لتداول الطاقة، إذ أن الموقع الجغرافى ليس كافياً أن يحول مصر لمركز إقليمى للطاقة، ولذلك تمضى الوزارة قدماً في تنفيذ مشروعات تنمية حقول إنتاج الغاز حالياً وزيادة السعة التكريرية واستغلال الطاقات الإنتاجية الفائضة بالمعامل، ومشروعات البنية الأساسية فى مجال نقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وكل هذا يسير بالتوازى مع سياسات الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة، إضافة إلى قانونى الغاز والاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة طوعت رؤية مصر مع رؤية سوميد لتحقيق هذا المشروع القومى لتصبح مركزاً إقليمياً.

وأضاف أن هذا المشروع سيعزز ويشجع الاستثمارات الواعدة بين مصر وأشقائها من الدول العربية المساهمة فى شركة سوميد، ويعد إنطلاقة جديدة لسوميد، مؤكداً أن المشروع مثال حى على قوة الشباب وقدرتهم على الإنجاز.

وخلال الزيارة استمع الوزير ومرافقوه إلى شرح من المهندس محمد عبدالحافظ رئيس شركة سوميد حول المشروع، موضحًا أنه يتضمن إنشاء رصيف بحري بالعين السخنة بطول 2.5 كيلو متر وبأعماق تصل إلى 19 مترًا، ويتصل بالرصيف البحرى ثلاثة مراسى لاستقبال وحدة التغيير (FSRU) وناقلات الغاز الطبيعى المسال وناقلات المنتجات البترولية والبوتاجاز، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المستودعات بسعة إجمالية 295 ألف متر مكعب لتخزين المازوت والسولار، فضلًا عن مختلف التسهيلات والتجهيزات البحرية والأرضية اللازمة.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة برصيف استقبال وحدة التغييز العائمة والتسهيلات المختلفة المرتبطة به في وقت قياسى استغرق 6 شهور فقط ، وتم بالفعل في يونيه الماضى استقبال وحدة التغيير العائمة، وكذلك استقبال شحنات الغاز الطبيعى وتدفيعها فى الشبكة القومية للغازات.

وأوضح أن مرحلة تداول البوتاجاز وتدفيعه إلى الشبكة القومية مخطط الانتهاء منها بداية عام 2018، ومرحلة تداول وتخزين وخلط المازوت مخطط أن تدخل إلى حيز التشغيل مع بداية عام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن شركة سوميد التي أنشئت عام 1974 تُعد نموذجاً ناجحاَ للتعاون العربى المشترك، والتي تشارك فيها مصر وعدد من دول الخليج العربى، والتي تعتبر حلقة وصل بين دول الخليج المنتجة والمصدرة وأسواق الاستهلاك الرئيسية بأوروبا وأمريكا الشمالية من خلال مينائى العين السخنة على البحر الأحمر، وسيدى كرير على البحر المتوسط.