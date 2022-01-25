وزير البترول يترأس اللجنة العليا لمؤتمر إيجبس 2022

يعقد تحت رعاية الرئيس خلال الفترة من ١٤ - ١٦ فبراير ٢٠٢٢ تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات اليوم من الطاقة"

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الثانى للجنة التنفيذية العليا لمؤتمر ومعرض مصر الدولى “إيجبس ٢٠٢٢” لمتابعة الاستعدادات النهائية للنسخة الخامسة من المؤتمر والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من ١٤ – ١٦ فبراير ٢٠٢٢ تحت شعار “شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات اليوم من الطاقة”.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية والتي تضم رؤساء شركات البترول المحلية والعالمية الراعية للمؤتمر ومسئولى شركة دى إم جى المنظمة للمؤتمر.

وأكد الملا أن نجاح النسخ الماضية من المؤتمر وتزايد الاهتمام العالمى بفعالياته عاما بعد عام يعد نجاحا مشتركا لقطاع البترول وشركائه فى ظل منظومة تعاون وتكامل بين كافة أطراف صناعة البترول فى مصر.

وأشار إلى أن المعرض هذا العام سيشهد مشاركة أكثر من ٤٠ شركة محلية وعالمية وعدة أجنحة دولية وأن المؤتمر سيشهد مشاركة العديد من وزراء الطاقة والبترول من عدة دول ورؤساء ومسئولى العديد من المنظمات والمؤسسات البترولية العالمية .

وسيتضمن موضوعات جديدة تهم الصناعة البترولية العالمية خاصة فى ظل الاستعدادات الجارية للقمة العالمية للمناخ COP27 لدعم وتعزيز جهود قطاع البترول لخفض انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة.

وأكد الوزير على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال فعاليات المؤتمر.

ومن جانبه أكد كريستوفر هدسون رئيس شركة دى آم جى أن الدورة الحالية للمؤتمر تأتى فى توقيت هام تشهده صناعة البترول والغاز العالمية فى ظل تعافيها تدريجيا من آثار جائحة كورونا وعمليات إعادة تشكيل الأسواق وخطط الانتقال نحو الطاقات الخضراء .

وقال إن المؤتمر سيتضمن حوارا استراتيجيا فى مجالات الطاقة وسيتناول العديد من النقاط التي تهم صناعة البترول العالمية.

وأشار هدسون إلى أنه جار حاليا الانتهاء من التحضيرات النهائية للمعرض للعارضين الراغبين فى المشاركة فى عمليات تطوير قطاع الطاقة فى المنطقة.

جدير بالذكر ان المؤتمر هذا العام سيشهد مشاركة أمناء عام منظمات أوبك وأوابك ومنتدى غاز شرق المتوسط والاتحاد من أجل المتوسط ومنتجى البترول الأفريقيين ومنتدى الطاقة العالمى ومرصد الطاقة للمتوسط بالإضافة إلى وزراء البترول والطاقة فى الأردن وجيبوتى واليمن والعراق وفلسطين وإسرائيل وقبرص والسنغال ونيجيريا وغينيا الاستوائية وعدد كبير من رؤساء شركات البترول العالمية والمحلية.