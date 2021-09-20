طاقة

وزير البترول يترأس إجتماع اللجنة العليا لمؤتمر «إيجبس 2022»

حضور أكثر من 26 ألف مشارك وأكثر من 260 متحدث للمؤتمر هذا العام
نسمة بيومي 2:26 م, الأثنين, 20 سبتمبر 21 2:26 م, الأثنين, 20 سبتمبر 21

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ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الأول للجنة العليا لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول “إيجبس 2022” لمتابعة اجراءات تنظيم وبرنامج النسخة الخامسة من المؤتمر والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الفترة من 14 – 16 فبراير 2022 تحت شعار “شمال أفريقيا والبحر المتوسط … تلبية احتياجات اليوم من الطاقة” .

خلال الاجتماع أكد الملا أن الفترة القادمة ستشهد تحسن مناخ عقد المؤتمرات والفعاليات حول العالم والتى كانت قد توقفت تماماً نتيجة التحديات التى فرضتها جائحة كورونا فى ظل التوسع فى برامج التطعيم الوقائى من الفيروس .

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لفت إلى أن النسخة القادمة من المؤتمر ستشهد التزام وتطبيق كامل لكافة الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الإجتماعى.

حضر الاجتماع عدد من رؤساء شركات البترول العالمية الراعية للمؤتمر وقيادات قطاع البترول ومسئولى شركة دى إم جى العالمية المسئولة عن تنظيم المؤتمر سواء بالحضور أو من خلال تقنية الفيديوكونفرانس.

وأضاف الملا أن المؤتمر يشهد اهتمام عالمى متزايد فى ظل النجاحات التى حققها فى النسخ الأربع الماضية وتقديمه منصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التكنولوجيات الحديثة التى تشهدها مختلف مجالات صناعة البترول وفتح مجالات لأداء الأعمال وأفاق جديدة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية خاصة في ضوء التحديات التي واجهت الصناعة بعد جائحة كورونا.

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من المقرر أن تشهد فعاليات المؤتمر هذا العام حضور أكثر من 26 ألف مشارك وأكثر من 260 متحدث من المسئولين والخبراء ورؤساء الشركات فى نطاق 5 موضوعات أساسية للمؤتمر وهى المؤتمر الاستراتيجى والمؤتمر الفنى ومؤتمر التمويل والاستثمار ومؤتمر السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ومؤتمر المساواة في الطاقة .

كما ستشهد النسخة الخامسة لأول مرة تخصيص عدة جلسات في مجالات الهيدروجين والغاز الطبيعى المضغوط لاستعراض أحدث التكنولوجيات المستخدمة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة ، وسيشهد المعرض المصاحب مشاركة أكثر من 450 عارض من شركات البترول العالمية والمحلية .

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ويستهدف المؤتمر هذا العام من خلال برنامج مشاركة الشباب في الجامعات فتح مجالات التدريب لهم للتعرف على أنشطة صناعة البترول.وأشار

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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