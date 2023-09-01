وزير البترول يتابع زيادة الإنتاج بمصفاة تكرير ميدور بنحو 60%

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال زيارته للإسكندرية اجتماعا لمتابعة تقدم تنفيذ المشروعات الجديدة لزيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية بمصفاة تكرير ميدور بحضور مسئولي الشركة وعدد من قيادات قطاع البترول.

وخلال اجتماعه لمتابعة تطورات تنفيذ واستكمال تشغيل مراحل مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60% أكد “الملا” أن الوزارة تعمل علي المتابعة المستمرة لسير العمل في هذا المشروع ، والالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذه.



و أشار “الملا” إلي أهمية توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية بالمصفاة في تحقيق أهداف الاستغلال الاقتصادي للإمكانيات والأصول وزيادة القيمة المضافة من إنتاج مصفاة التكرير ، مؤكدا ضرورة تطبيق الوسائل التكنولوجية والأفكار غير التقليدية لتقليل التكاليف والعمل بالتوازي علي الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته .

و خلال الاجتماع ناقش الوزير مع المسئولين بالشركة إجراءات استكمال وتشغيل الوحدات الجديدة في توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية بالمصفاة، حيث استعرض الكيميائي صلاح جابر رئيس الشركة برنامج العمل الجاري لاستكمال التوسعات و معدلات التنفيذ الحالية والإجراءات المستهدفة لتشغيل الوحدات الإنتاجية الجديدة للمنتجات البترولية عالية القيمة بعد اكتمال التنفيذ لكل مراحل المشروع.

شارك في الاجتماع المحاسب أشرف عبدالله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشئون التجارية والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير و الكيميائي محمد علي حسنين نائب رئيس هيئة البترول للتكرير والتصنيع و المهندس أيمن عمارة نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات و المحاسبة هبة عبدالقادر مساعد رئيس هيئة البترول للتجارة الخارجية .