وزير البترول يتابع تقدم الأعمال فى مشروعات محطات تموين السيارات بالغاز

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن معدلات تنفيذ برنامج عمل زيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى تسير وفقاً للمخطط لتحقيق التوسع والانتشار السريع لمحطات تموين الغاز فى كافة أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال رئاسة الملا للاجتماع الدورى للوقوف على آخر مستجدات البرنامج الجارى تنفيذه لزيادة عدد المحطات ، والعمل على تذليل أى تحديات ، فى إطار المبادرة الرئاسية لدعم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لما له من مردود اقتصادى على المواطن والدولة مقارنة بالوقود السائل ، فضلاً عن كونه وقود نظيف يحافظ على البيئة.

كما تم استعراض ما تم تنفيذه من محطات ودخولها الخدمة ، وحجم الأعمال للمحطات الجارى تنفيذها من أعمال إنشائية وتركيبات كهروميكانيكية وتوريد وتركيب المعدات للإسراع فى وضعها على الخدمة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى .

ووجه الملا بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لإنجاز تنفيذ باقى المحطات، وتحديث المستمر للتطبيق الالكترونى “Mop Stations” الذى أطلقته الوزارة لتعريف المواطنين بأقرب محطة تموين للسيارات سواء كان غاز طبيعى أو البنزين بأنواعه والسولار والشحن الكهربائى والذى يمكن تحميله على جميع الهواتف الذكية.

كما تم استعراض معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى التي شهدت زيادة مطردة خلال العام المالى الأخير ، ومراكز التحويل التى تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها

.حضر الاجتماع المهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ، والمهندس أحمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز، ومساعديه المهندس السيد حسين والمهندس محمد خضير والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك ، والمهندس حسنين محمد رئيس شركة كارجاس ، والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر .