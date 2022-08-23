وزير البترول يتابع الموقف التنفيذي لأعمال مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديوكونفرانس اجتماع اللجنة العليا للمشروعات البترولية للوقف على آخر المستجدات والموقف التنفيذي للأعمال الهندسية والإنشائية لعدد من مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة الجارى تنفيذها.

وشملت مشروع توسعات مصفاة شركة ميدور بالإسكندرية، وإنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز بشركة تكنولوجيا الأخشاب بادكو بمحافظة البحيرة، ومشروع مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بالسويس.

ووجه الملا بالمتابعة الدورية لمراحل تنفيذ المشروعات الجديدة، خاصة أن مشروعات التكرير والبتروكيماويات تحقق القيمة المضافة من ثروات مصر البترولية وإنتاج منتجات عالية القيمة تساهم في استدامة تلبية احتياجات السوق المحلى منها وتصدير الفائض مما يدعم الاقتصاد القومي.

وخلال الاجتماع تم تقديم عرض توضيحى لموقف تنفيذ الأعمال من رؤساء شركات ميدور الكيميائى جمال القرعيش وتكنولوجيا الأخشاب المهندس أحمد بركة والبحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات المهندس محمد عبادي.

حضر الاجتماع الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع ، والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة إنبى ، ونائبى رئيس هيئة البترول للتكرير والتصنيع الكيميائى محمد على حسنين والتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة ، ونائب رئيس شركة إيكم للتخطيط والمشروعات المهندس عمرو الحلبى ، والمهندس أحمد الخليفة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة والمهندس أحمد سمير مدير عام متابعة المشروعات بالوزارة.